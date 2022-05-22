【學校疫情】港大同學會書院周一照常上課　小食部停運及重新考慮6月全日課計劃

▲ 黃竹坑港大同會日前先後有3名同班中一生確診。（學校網頁圖片）

本港第5波疫情回穩，但上月分階段復課以來疑首現校內傳播，黃竹坑港大同學會書院上周先後有3名同班中一生確診，衞生防護中心額外要求其餘同班同學，昨（21日）起連續兩日假期做快速測試，無呈報新個案。校方表示，明日周一（23日）上課會「打醒十二分精神」，包括自行安排校內小食部停運1周，減低學生在校內進食機會；倘同班或其他中一班別新增個案，學校措施亦會「比政府快啲」，或會安排全級中一停面授、轉網課。

港大同學會書院副校長陳永昌今日（22日）向TOPick表示，3名染疫學生之中，最近確診的2名同學是上周四（19日）經快測發現，二人於前一日（18日）最後一天回校，當日快測仍然呈陰性，當時校方已即時通報當局，並按指示在周末加強清潔消毒，涉事班別餘下30名學生已應校方要求，將周六、日快測結果拍照後上載至學校平台，全部呈陰性。

3名學生確診佔同班33人的9%，尚未達到同日10%呈陽性的暫停面授課堂門檻。陳永昌指，確診個案暫時只在1班中一出現，「普遍家長聲音都係相對平靜」，未有引起太大恐慌，惟他直言「咁短時間有3個個案，大家可能都會唔安樂」，故學校明早上課會「打醒十二分精神」，包括已通知家長，萬一涉事班別同班或同級學生有新增個案，即使當局無建議，學校亦可能會安排全個中一級轉為網課一段時間。

學校亦自行加強防疫，陳永昌指，學校目前維持半日面授課，以往學校小食部會在早餐及小息時間提供食物，有鑑疫情，小食部將停運1周，校方亦不鼓勵學生在校內進食，提醒家長安排子女在家中食早餐才返學，即使在校進食，仍要在校內飯堂，在4人一枱、每人之間有獨立隔板的飯桌進食。

教育局日前宣布放寬學校舉行集體活動條件，港同面對連爆3宗個案，陳永昌坦言心情矛盾。陳指全校學生兩針接種率近9成，原有望在6月全校回復全日面授課堂，坦言經歷今次事件後，會重新考慮全日復課安排，相信即使事件會令學生更快打針，但校方仍要視乎屆時情況，是否值得立即轉全日，強調學生安全是最重要。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今在疫情記者會表示，由於今日是學校假期，暫時未接獲港同通知有新增個案；明早上學時，中心會特別留意該班會否再新增個案。其他學校亦無新增確診個案。

歐家榮亦更正早前公布涉事3名同學性別，為2男1女，並引述早前調查指，3人座位分布在課室不同位置，並非坐在附近，故不排除在課室內出現傳播，最早於16日發病的1名同學同日亦有上學，早上快測呈陰性，下午轉為陽性，「傳開咗都唔出奇」。他指，班上33人除3名染疫學生已打1針，以及另1名學生已打1針，其餘同學已打2至3針，估計因此受到較大保護，而未受感染。

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記者：馮琪雅