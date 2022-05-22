【第5波疫情】黃竹坑港大同學會書院暫無呈報新個案　周一全校照常上實體課

▲ 黃竹坑港大同會日前先後有3名同班中一生確診。（學校網頁圖片）

本港第5波疫情回穩，惟社區爆多個感染群組，黃竹坑港大同學會書院本周內先後有3名同班中一生確診，衞生署衞生防護中心要求同班學生按要求，昨起連續兩日做快速測試。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（22日）表示，由於今日是學校假期，暫時未接獲學校通知有新增個案，明早再上學時，同學上學前仍要做快測，中心會特別留意該班會否再新增個案。其他學校亦無新增確診個案。

歐家榮亦更正早前公布涉事3名同學性別，為2男1女，並引述早前調查指，3人座位分布在課室不同位置，並非坐在附近，故不排除在課室內出現傳播，最早於16日發病的1名同學同日亦有上學，早上快測呈陰性，下午轉為陽性，「傳開咗都唔出奇」。他指，班上33人除3名染疫學生已打1針，以及另1名學生已打1針，其餘同學已打2至3針，估計因此受到較大保護，而未受感染。

據港大同學會書院昨晚發聲明指，上周內有3名同班中一同學先後染疫，較近期受感染的2名同學是周五經快速檢測發現，二人於周四最後一天回校，當日快測結果是陰性。

校方稱，已跟有關中一班別家長和同學保持緊密聯繫，亦已叮囑他們嚴格按照衞生防護中心要求，在周六及周日做快測，如有陽性結果應立即透過班主任通知學校，學校今日會繼續跟家長及學生聯繫，了解最新情況再作出適當安排。全校在過去兩日作徹底清潔和消毒，並按防護中心目前指示，周一（23日）全校會照常上實體課。

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記者：馮琪雅