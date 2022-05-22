  • 26°C
香港時間 : 2022522日 (週日) 17:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第5波疫情】黃竹坑港大同學會書院暫無呈報新個案　周一全校照常上實體課

社會 17:22 2022/05/22

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

黃竹坑港大同會日前先後有3名同班中一生確診。（學校網頁圖片）

本港第5波疫情回穩，惟社區爆多個感染群組，黃竹坑港大同學會書院本周內先後有3名同班中一生確診，衞生署衞生防護中心要求同班學生按要求，昨起連續兩日做快速測試。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（22日）表示，由於今日是學校假期，暫時未接獲學校通知有新增個案，明早再上學時，同學上學前仍要做快測，中心會特別留意該班會否再新增個案。其他學校亦無新增確診個案。

歐家榮亦更正早前公布涉事3名同學性別，為2男1女，並引述早前調查指，3人座位分布在課室不同位置，並非坐在附近，故不排除在課室內出現傳播，最早於16日發病的1名同學同日亦有上學，早上快測呈陰性，下午轉為陽性，「傳開咗都唔出奇」。他指，班上33人除3名染疫學生已打1針，以及另1名學生已打1針，其餘同學已打2至3針，估計因此受到較大保護，而未受感染。

據港大同學會書院昨晚發聲明指，上周內有3名同班中一同學先後染疫，較近期受感染的2名同學是周五經快速檢測發現，二人於周四最後一天回校，當日快測結果是陰性。

校方稱，已跟有關中一班別家長和同學保持緊密聯繫，亦已叮囑他們嚴格按照衞生防護中心要求，在周六及周日做快測，如有陽性結果應立即透過班主任通知學校，學校今日會繼續跟家長及學生聯繫，了解最新情況再作出適當安排。全校在過去兩日作徹底清潔和消毒，並按防護中心目前指示，周一（23日）全校會照常上實體課。

最新熱門影片：【TOPick診症室】初生嬰患膽道閉鎖須手術 部分人最終要肝移植

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

相關文章

【第五波疫情】今增237宗確診個案　當中25宗屬輸入個案【不斷更新】
今日 16:38
【第五波疫情】今增237宗確診個案　當中25宗屬輸入個案【不斷更新】
【學校快測】昨午新增2名男學生染疫　就讀南區同一中學同一班級
16:42 2022/05/21
【學校快測】昨午新增2名男學生染疫　就讀南區同一中學同一班級

你可能感興趣

【第五波疫情】今增237宗確診個案　當中25宗屬輸入個案【不斷更新】
今日 16:38
【第五波疫情】今增237宗確診個案　當中25宗屬輸入個案【不斷更新】
【學校快測】昨午新增2名男學生染疫　就讀南區同一中學同一班級
16:42 2022/05/21
【學校快測】昨午新增2名男學生染疫　就讀南區同一中學同一班級
港大同學會書院 中學 劉家獻 疫情 學校 黃竹坑 衞生防護中心 衞生署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】處理食物10大常犯錯誤　美國疾控中心：生肉不能洗不宜室溫解凍
14:39 2022/05/18
【食用安全】處理食物10大常犯錯誤　美國疾控中心：生肉不能洗不宜室溫解凍
【疫下搭枱】快餐店父子佔四人枱拒搭枱　港女強坐遭推跌餐盤斥：驚就買外賣
12:24 2022/05/20
【疫下搭枱】快餐店父子佔四人枱拒搭枱　港女強坐遭推跌餐盤斥：驚就買外賣
【家教問題】兒子女友過夜衣物留洗衣籃　媽媽嬲爆網上發帖大鬧
15:49 2022/05/21
【家教問題】兒子女友過夜衣物留洗衣籃　媽媽嬲爆網上發帖大鬧