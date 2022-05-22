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【人間有愛】消防員入火場落坑渠營救受困貓狗　獲網民大讚：真正的「鐵漢柔情」

休閒消費 16:41 2022/05/22

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消防員入火場落坑渠營救受困貓狗，獲網民大讚：真正的「鐵漢柔情」。

夏天雨水增多，本港過去一週出現暴雨天氣，各區都出現有街邊小動物受困的求助；還有餐廳發生火警，有店主的寵物受困。而這些求助均獲消防員拯救而化險為夷，近日網上也有不少市民發文，向消防員致敬。

最新影片：

本月15日，有網民在Facebook發文，指在葵涌寶梨街行人路的坑渠下聽到多聲貓叫，懷疑有貓隻尋找地方避雨，不慎被困坑渠。期間有熱心男子手攜電筒欲救出受困貓隻，可惜失敗告終；至當日傍晚，有消防員到場，發現有3隻小貓被困渠洞。

由於受困貓隻怕人不敢步出，消防員於是用紙碟裝起貓糧，放在渠洞口，引牠們步出。而很快就有其中一隻貓被引出，消防員隨即把握機會進入坑渠營救。事後網民稱3隻受困小貓中有1隻逃去，其餘2隻則安全獲救。

消防員安撫貓狗情緒

另外，香港仔鴨脷洲新海怡廣場一間寵物茶座上週發生火警，亦有1隻狗及2隻貓受困，由消防員救出。由影片截圖可見，受困貓狗被消防員抱入懷，離開之際不忘一直安撫動物情緒。而茶座店主事後還帶同寵物到有關消防局致謝。

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消防處發文︰生命無分輕重

各事件中獲救的小動物均交由獸醫進一步檢查。不少網民大讚及感激消防員協助，保住了數隻小動物性命，更稱消防員是名副其實的「鐵漢柔情」。對此，消防處也在Facebook專頁發文，表示這是應份的責任：

生命無分輕重，無論係人定係動物，我哋都一視同仁，履行救災扶危嘅使命！

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責任編輯：羅嘉欣

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