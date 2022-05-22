  • 26°C
香港時間 : 2022522日 (週日) 18:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲生不息】 與兒分隔兩個月靠視像解相思　楊千嬅分享為母感受：對下一代嘅愛好重要

娛樂 17:38 2022/05/22

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

楊千嬅分享為人母感受。

楊千嬅一家三口去年移居上海，因為要錄影音樂節目《聲生不息》，近日楊千嬅身處長沙已一段日子，千嬅跟10歲兒子Torres分隔兩地已經2個月，直言非常想念兒子的她於節目錄影前來一趟視像通話，當中不禁高呼：「Torres! I miss you!」

今晚（5月22日）播放1.5小時香港版《聲生不息》，本輪克勤及千嬅隊將各自派出四位隊員進行獨唱，承接上一集以「一生所愛」為主題，千嬅選唱好友陳奕迅作品《Baby Song》，顧名思義是送給兒子Torres。

【樂壇天后】楊千嬅紀錄片自認好勝　陳奕迅爆二人多拗撬：我真係有嬲

楊千嬅於長沙錄影《聲生不息》。

與兒子視像溝通

出場之前，千嬅特意跟兒子視像通話，一解相思之苦之餘，並為自己打氣。當中她説著：「I love you so much，Torres! I miss you!」

快將十歲的Torres，全程表現精靈淡定，除了向莎莉、周筆暢等打招呼外，又大讚《聲生不息》好看。令原本已滿臉笑意的慈母千嬅更加冧到震：「你又識睇呢啲嘢嘅？」，又冧爆讚兒子搞笑。

千嬅一家三口移居上海。

從孩子身上學習

千嬅受訪時分享為人母感受，她坦言「對下一代嘅愛好重要」，她說：「小朋友話畀我哋知我哋嘅人生充滿希望，幫我哋圓滿過去嘅遺憾。」

千嬅續說自從孩子出生後，亦讓她重新出發，她生了孩子以後，從孩子身上學懂好多東西，她自言孩子的力量比想像大，有感而發說：「現在我不只是照顧他的健康，而是我都開始養生。因為我生他的時候年紀不算小，我很想跟他走遠一點的路。」

    點擊圖片放大
    +10
    +9

再度「父子」對決

另外，林子祥以一曲《我愛你》對決曾比特的《夢中人》。

再度與阿Lam「父子」同台對決的阿Mike，為了帶給觀眾新鮮感，選擇以「Rock Tone」獻唱樂壇天后王菲經典作品《夢中人》。紅色皮褸型格Look登場的Mike，繼首集《初戀》後再度成功掌控舞台。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【華納一姐】楊千嬅親解轉會原因　重看自傳紀錄片感觸兒子長大

一開腔便以超高音唱出「夢～中～人，一分鐘抱緊～」，成功懾服台下樂迷，跟著歌曲節奏及Mike的表演瘋狂舞動，Mike唱畢後更跳脫地向觀眾單眼，再將氣氛推向高潮。

對於阿Mike的演出，千嬅、克勤及李玟大表讚歎，千嬅直指整首歌都是女生Key難度甚高，李玟指Mike音域很闊，克勤則讚歎謂：「他假音很亮，好聽，很有力。」

最新影片推介：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【聲生不息】炎明熹李克勤師徒對決　Gigi護士媽媽謹守崗位抗疫致母女分隔
17:00 2022/05/15
【聲生不息】炎明熹李克勤師徒對決　Gigi護士媽媽謹守崗位抗疫致母女分隔
【聲生不息】李克勤唱《最佳損友》想起劉德華　黃偉文歌詞疑影射楊千嬅？
10:40 2022/05/16
【聲生不息】李克勤唱《最佳損友》想起劉德華　黃偉文歌詞疑影射楊千嬅？
【聲生不息】曾比特平常心面對評論　Mike圓夢出碟感激媽媽支持
10:07 2022/05/19
【聲生不息】曾比特平常心面對評論　Mike圓夢出碟感激媽媽支持

你可能感興趣

【聲生不息】炎明熹李克勤師徒對決　Gigi護士媽媽謹守崗位抗疫致母女分隔
17:00 2022/05/15
【聲生不息】炎明熹李克勤師徒對決　Gigi護士媽媽謹守崗位抗疫致母女分隔
【聲生不息】李克勤唱《最佳損友》想起劉德華　黃偉文歌詞疑影射楊千嬅？
10:40 2022/05/16
【聲生不息】李克勤唱《最佳損友》想起劉德華　黃偉文歌詞疑影射楊千嬅？
【聲生不息】曾比特平常心面對評論　Mike圓夢出碟感激媽媽支持
10:07 2022/05/19
【聲生不息】曾比特平常心面對評論　Mike圓夢出碟感激媽媽支持
楊千嬅 曾比特 娛樂人物職業 歌手 林子祥 聲生不息 音樂節目 家庭教育 表演 TVB

最高瀏覽

【食用安全】處理食物10大常犯錯誤　美國疾控中心：生肉不能洗不宜室溫解凍
14:39 2022/05/18
【食用安全】處理食物10大常犯錯誤　美國疾控中心：生肉不能洗不宜室溫解凍
【疫下搭枱】快餐店父子佔四人枱拒搭枱　港女強坐遭推跌餐盤斥：驚就買外賣
12:24 2022/05/20
【疫下搭枱】快餐店父子佔四人枱拒搭枱　港女強坐遭推跌餐盤斥：驚就買外賣
【家教問題】兒子女友過夜衣物留洗衣籃　媽媽嬲爆網上發帖大鬧
15:49 2022/05/21
【家教問題】兒子女友過夜衣物留洗衣籃　媽媽嬲爆網上發帖大鬧