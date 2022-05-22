【聲生不息】與兒分隔靠視像解相思　楊千嬅分享為母感受：對下一代嘅愛好重要

▲ 楊千嬅分享為人母感受。

楊千嬅一家三口去年移居上海，因為要錄影音樂節目《聲生不息》，近日楊千嬅身處長沙已一段日子，千嬅跟10歲兒子Torres分隔兩地已經2個月，直言非常想念兒子的她於節目錄影前來一趟視像通話，當中不禁高呼：「Torres! I miss you!」

今晚（5月22日）播放1.5小時香港版《聲生不息》，本輪克勤及千嬅隊將各自派出四位隊員進行獨唱，承接上一集以「一生所愛」為主題，千嬅選唱好友陳奕迅作品《Baby Song》，顧名思義是送給兒子Torres。

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▲ 楊千嬅於長沙錄影《聲生不息》。

與兒子視像溝通

出場之前，千嬅特意跟兒子視像通話，一解相思之苦之餘，並為自己打氣。當中她説著：「I love you so much，Torres! I miss you!」

快將十歲的Torres，全程表現精靈淡定，除了向莎莉、周筆暢等打招呼外，又大讚《聲生不息》好看。令原本已滿臉笑意的慈母千嬅更加冧到震：「你又識睇呢啲嘢嘅？」，又冧爆讚兒子搞笑。

▲ 千嬅一家三口移居上海。

從孩子身上學習

千嬅受訪時分享為人母感受，她坦言「對下一代嘅愛好重要」，她說：「小朋友話畀我哋知我哋嘅人生充滿希望，幫我哋圓滿過去嘅遺憾。」

千嬅續說自從孩子出生後，亦讓她重新出發，她生了孩子以後，從孩子身上學懂好多東西，她自言孩子的力量比想像大，有感而發說：「現在我不只是照顧他的健康，而是我都開始養生。因為我生他的時候年紀不算小，我很想跟他走遠一點的路。」

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再度「父子」對決

另外，林子祥以一曲《我愛你》對決曾比特的《夢中人》。

再度與阿Lam「父子」同台對決的阿Mike，為了帶給觀眾新鮮感，選擇以「Rock Tone」獻唱樂壇天后王菲經典作品《夢中人》。紅色皮褸型格Look登場的Mike，繼首集《初戀》後再度成功掌控舞台。

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一開腔便以超高音唱出「夢～中～人，一分鐘抱緊～」，成功懾服台下樂迷，跟著歌曲節奏及Mike的表演瘋狂舞動，Mike唱畢後更跳脫地向觀眾單眼，再將氣氛推向高潮。

對於阿Mike的演出，千嬅、克勤及李玟大表讚歎，千嬅直指整首歌都是女生Key難度甚高，李玟指Mike音域很闊，克勤則讚歎謂：「他假音很亮，好聽，很有力。」

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