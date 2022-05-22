【指定診所】指定診所使用人數低至每日數十人　醫管局：平衡需求暫保留7間

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（梁偉榮攝）

本港第5波疫情回穩，醫管局今日公布，明日（23日）起轄下再有8間指定診所停止運作，並於5月24日起恢復該8間指定診所的普通科門診診所服務，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，近日每日平均有數十至100人到指定診所求診，有見需求下降，現保留較多人使用的7間指定診所，分布在7個聯網。

今日（22日）出席記者會，指醫管局考慮到市民對普通科門診服務需求，醫管會分階段停止指定診所服務，以及恢復普通科門診服務。繼早前有8間指定診所停止服務之後，再多8間在明日（23日）停止服務，有關診所會進行全面消毒，翌日周二（24日）恢復普通科門診診所服務。

劉家獻指，第5波疫情最高峰有23間指定診所分布在7個聯網，直至昨日有逾123,400人次使用，當中17,600人次經關愛預約專線預約。他指出，最近疫情穩定，每日確診個案維持在200、300宗，大部分都無入院，在平衡兩類診所服務需求，已逐步將部分指定診所轉回普通科門診。

他指出，5月12日開始將指定診所數目減至15間，近日每日平均有數十至100人求診，有見需求下降，現保留較多人使用的7間指定診所，各聯網都有1間，以照顧有需要的新冠患者，未來會密切留意疫情上落及社交距離措施放寬後情況，如有需要會再將部分普通科門診改回指定診所。

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記者：馮琪雅