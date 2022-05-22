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【源頭不明】46歲男新加坡抵港隔離後第12日確診　交易廣場2期、中環美國會等須強檢

社會 17:00 2022/05/22

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本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（22日）出席記者會，交代最新疫情。

今日錄得25宗屬輸入個案。其中一宗是第12日在社區檢測中心檢測陽性，46歲男性亦由新加坡抵港抵港，未曾確診，已打3針，CT值23至24，居住貝沙灣南岸6座。

歐家榮指，該名男子檢疫期間酒店房同層及同座向單位，未見有人感染，有可能是本地感染個案，亦有可能輸入性個案，暫未知感染源頭，在交易廣場2期工作，5月20日曾到訪交易廣場2期49樓美國會中環會所，5月19日7時至8時，曾到貝沙灣灣畔會所做運動。由於個案未能確定是否輸入性個案，CT值低，故其到訪的地方須強制檢測。

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記者：陳麗娜

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