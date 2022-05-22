【媽媽自強】33歲梁洛施隱世豪宅繪畫有氣質　單親媽身教3子具同理心腳踏實地

▲ 梁洛施（Isabella）分享疑似在其豪宅畫畫的照片，現時她深居簡出，專心照顧3名兒子。

現年33歲的梁洛施（Isabella）為富豪李澤楷誕下三子，包括13歲大仔長治、12歲孖仔長亨和長軒，有傳Isabella獲得上億元的分手費，近年與兒子返港定居，居於大浪灣道私隱度極高的超級木屋大宅。Isabella日前上載一張疑似在豪宅繪畫的照片，可見其大宅裝潢極具古典美。

最新影片推介︰

久未露面的梁洛施在母親節時，分享了自己在豪華遊艇慶祝的照片，日前她再分享疑似在其豪宅畫畫的照片，並留言：

因緣和合的力量是不可思議的，沒想過會提起畫筆。佛教繪畫，既是一種力量，又是無聲之禪詩。

▲ Isabella分享一張疑似在豪宅繪畫的照片，可見其大宅裝潢極具古典美。（IG圖片）

2009年，Isabella在加拿大為李澤楷誕下長子李長治，翌年再誕一對雙胞胎男嬰，二人一直未有結婚，直到2011年，Isabella發聲明表示與李澤楷已經分手，並會共同撫養3名孩子。

返港入住3億元「超級木屋」

當時有傳Isabella收取高達5億元分手費，並獲得李澤楷名下位於石澳大浪灣道12號的「超級木屋」大宅，該大宅耗時8年興建，佔地超過2萬呎，加上3萬7千呎的室外花園，耗資超過3億元建成。由於木屋主要建材為美國入口的紅木，因此被封為「超級木屋」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

收養棄貓 身教3子有關愛之心

Isabella於2018年帶同3子由加拿大返港入住「超級木屋」，深居簡出的她偶爾會在社交平台分享近況。愛上運動和登山的她去年底在行山期間，見到一對被遺棄的貓咪，決定把牠們帶回家照顧，並改名為Milo與Mila。

Isabella稱遇見牠們是緣份，並希望向孩子做好身教，藉此培養3子的同理心、關愛身邊的人和事。化身為貓奴的她近月經常曬貓，同時把她現居的大宅內部曝光，又見到大宅面對著一大片樹林，環境清幽及私隱度極高。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

寄語兒子腳踏實地懂感恩

縱然生活無憂，Isabella湊仔依然親力親為。她曾接受訪問表示，雖然家中有保姆，但她盡可能親自照顧孩子，因為在育兒過程中，不只是孩子成長，自己都有成長，處事會變得成熟，不再像少女般一遇到愛情就不顧一切去衝。

▲ 長治轉眼間已踏入青少年階段。（IG圖片）

來身都是單親家庭長大的Isabella，向來都很孝順媽媽，她多次在社交平台表示自己很幸運，有這樣的一個媽媽，一直以來都很包容她。所以Isabella對3子都充滿愛，她曾在孖仔9歲生日時發表媽媽愛的宣言，「多少個平淡的日子，媽媽因為有你們而樂事無窮……多少個幸福的日子，因為有你們而更加甜蜜！」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

Isabella坦言3子改變她許多，「變得很堅強，也變得好脆弱！陪伴你們的日日夜夜有歡喜有淚水，更多是從心底流淌出的愛與責任。」她最希望3子能健康快樂成長，做個熱情、達觀、誠實、守信、正直、和懂感恩的人。

媽媽想讓你們知道：要志存高遠，更要腳踏實地；面對人生的得失，記得寵辱不驚；禮貌和教養永遠是你的臉面。 我的寶貝們，媽媽是多麼多麼的愛你們，希望你們健康、快樂成長！

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

責任編輯︰王明芳