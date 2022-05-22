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【疫情評估】歐家榮：必定會出現第六波　市民須接種疫苗補充抗體

社會 17:37 2022/05/22

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（梁偉榮攝）

本港第五波疫情回穩，惟食肆出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（22日）出席記者會，交代最新疫情。

被問到本港會否爆發第六波疫情，歐家榮指，未有一個指標，或是「到達哪一個實質個案數字」就會介定為第六波疫情的出現，要持續觀察疫情的走勢。他指，目前因不少市民已接種疫苗，即使染疫都是出現一些輕微或是無病徵，若要衡量疫情有否反彈，需留意每日新增入院的數字、深切治療病房人數及死亡數字。

歐家榮認為，必定會出現第六波，只是時間的問題，雖然市民染疫後會有免疫力，但隨時間過去抗體水平同時會下降，而且相信又會有新的變種病毒，市民需要接種疫苗補充抗體。

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記者：李榮忠

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