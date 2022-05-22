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【聲生不息】陳豪＋陳茵媺晒恩愛分享夫妻之道　莎莉獻唱給亡母哽咽 ：我不敢想她

娛樂 18:04 2022/05/22

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TVB獲芒果TV邀請協製《聲生不息》，於今晚（5月22日）播放1.5小時香港版《聲生不息》，承接上一集「一生所愛」主題，本輪克勤及千嬅隊將各自派出四位隊員進行獨唱。

為了配合主題，製作組特別邀請了出名恩愛的陳豪、陳茵媺現身節目大談「夫妻的愛」，先由陳豪大談何謂「深層次的愛」，再由陳茵媺含羞和應：「可以展示最真一面畀嗰個人睇。」

陳豪、陳茵媺連環晒恩愛。（TVB提供）

二人說畢後對望時竟忍不住甜笑連連，陳豪更展現招牌式「紅都面晒」樣擁抱嬌妻，閃到眼盲。

另外，「根叔」劉丹、吳卓羲及黃宗澤亦有現身大談不同形式的「一生所愛」，合作無間的吳卓羲與黃宗澤更講講吓唱起《友共情》，相當貼題。

莎莉向老公偷師 

除了「雙陳CP」，「老夫老妻」代表阿Lam及莎莉亦是恩愛非常，過往錄影時，每次阿Lam出場，後台的莎莉必然如小Fans般跟著和唱，之後又會向老公大送飛吻，原已煞是恩愛。

莎莉在節目中，晒出大量與媽媽昔日相處的珍貴照片及影片。（TVB提供）

這集莎莉深情兼激情獻唱《憑著愛》送給「一生所愛」亡母，保持一貫演唱實力及感染力的同時，竟遭克勤發現混入了阿Lam特有的「搖滾式拉音」Tone，並忍不住向阿Lam大打眼色。

而阿Lam得戚地給予克勤的回應亦相當抵死：「佢唔會認㗎！唔止中間，後面嗰啲都係。」克勤事後謂：「個化學作用好正，我戥佢哋Sweet。」

莎莉則直認不諱偷老公師：「我偷佢個版本唱呀，因為我太鍾意呢個版本喇。」同樣與母親感情深厚的Gigi，聽畢莎莉獻唱後亦是拍爛手掌：「我記得我好似唱過，我唱到Lur晒，但莎莉姐姐好霸氣同有韻味。」

莎莉演唱得相當有感染力，台下聽眾甚為動容。（TVB提供）

憶亡母強忍淚水

莎莉獻唱《憑著愛》背後其實大有洋蔥，去年12月失去母親的她，在節目中大晒與亡母的珍貴片段，笑言母親離世前曾俏皮地以「我更愛你」回應她的愛。

她坦言至今仍未能消化母親的離世，但有隨身帶著與亡母相關的物件，作為「溝通」及「思念」的橋樑。

莎莉強忍淚水謂：「我不敢想她，變成我沒有辦法好好的紀念她。所以我把她照片及戒指一直都戴著，我想成戒指是你（媽）的眼睛，那麼我去哪裏，你都可以一起跟我看東西。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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