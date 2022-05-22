【十八樓C座】「拉表叔」馮志豐澄清並非移民法國　首度解釋離開商台原因：珍惜這緣份

日前，商台長壽廣播劇《十八樓C座》的監製兼聲演「拉表叔」的馮志豐辭職，宣布暫別《十八樓C座》，商台亦在社交網上載新一集「再見喇！拉表叔」的錄音短片。

當時大多媒體指馮志豐移民法國，不過他在今日（5月22日）下午於個人社交平台上載幾張昔日與商台同事的合照，並撰文向大家道別，當中澄清移民法國實屬誤會，同時解釋辭職原因，以及向商台同事致謝。

真是我的福氣

馮志豐首先寫道：

《十八樓C座》的「拉表叔」往法國深造廚藝，聽眾街坊送上無限祝福。媒體轉載下，連帶我這位過氣童星的去向也受到關注，實在受寵若驚。原來大家對馮志豐如此長情，這真是我的福氣。 記得踏入商台工作的第一天是1997年11月3日，我化身成為十八樓C座的「司徒拉-拉表叔/孻表叔」￼到今天已經有25個年頭。組內的前輩和同事，天天相見，早已親如家人了。這些年來，我們組內經歴悲歡離合，早前更接連感染omicron。難得同組人上下一心，在染病隔離中仍然維持着周記茶餐廳的營運。幸不辱命，我們能和香港人一起熬過這段日子。

回憶昔日歲月

然後懷緬過往日以繼夜工作的日子：

在商台，我亦從年輕小伙子變成今天三個小孩的家長。早上返電台、凌晨回家，嚐過星期一至星期日都在廣播道3號的日子、十號風球返工、通宵度橋、寫劇本，已是我的生活日常。在商台的時間，比在家的時間還長。不過，我很享受這種生活。因為在電台的同事，不論年紀，都活潑可愛，早上返工能和同事快樂互動，晚上播音可享受一人寜靜地工作。這一切一切，都成為我生命中美好的回憶。

澄清並非移民法國

然後馮志豐澄清移民法國只是《十八樓C座》的劇情，在現實中，他是去另一個地方：

拉表叔為了提升廚藝，遠赴法國暫別周記，屬劇情發展，Facebook 上周老闆和街坊對拉表叔的臨別贈言，都是對長期聽眾們的劇情告示。可惜部分傳媒轉載，變成馮志豐去法蘭西，實屬美麗的誤會。

在電台二十五載，同經歷大時代，於大氣電波結識了各位，深感慶幸。回首一看，我在工作中倒忽略了家中三個小孩子。

馮志豐再續指將可以有更多時間陪伴家人：

我不想錯過跟他們共同成長的黃金機會，是時候暫別我廣播道的家，跟太太和三個孩子出去闖闖了。不過地點不是法蘭西，而是旅居福爾摩沙。

因為，我在這裡找到事業的新機遇，和我的興趣有極大連繫。我正計劃將這自小的夢想化為現實，期望不久能呈獻給大家。

同時，我有時間在這裡陪孩子坐看日出日落，欣賞大自然的奧秘，共享生命中的美妙時刻。

逐一向同事致謝

他又指，雖然不再參與《十八樓C座》，但他仍然會隔空主持《一台好戲》及《細路強》。

最後，電視台童星出身的他逐一多謝商台同事外，還向觀眾致謝：

在此，我要向電台的兄弟姊妹致謝，感謝你們的厚愛，常常給我驚喜，以下排名不分先後，想到就寫，有在職的、離職的、已活在平行時空的，都在我生命上留下足印：Boling姐、梅姐、錦哥、Winnie、陳聰、金剛叔、宗哥、阿坤、豪仔、Homan 、朗哥、李我叔、蕭湘姨、阿Rimech、思陶、阿菁、詩雯、靜怡、Nicole、飛機、飛鳯、Maggie、Tristan、Choco、Law少、阿笙、BohBoh、葉宇澄、￼阿聰、發仔、Terry 、Polly、Natalie、偉哥、阿傑、阿湛、英姐、超哥、Nick、Billy、Bowie、Denise、鄔嘉麟、Benny、Keen、肥仔、蘇、文哥、Winnie To、文虎兄、陶、鮑、馮同學、健吾、James、志淙、Do姐、少爺占、Riley、校長、Ken、Rita、迦南、薛梅、881聽眾，和自小看著我長大的觀眾。

當然，還有看到這裡的你☺️

我會好好珍惜這段緣份。

現年49歲的馮志豐是童星出身，80年代是TVB御用童星。後來他於浸會傳理系畢業加入商台，監製節目包括《十八樓C座》、《光明頂》、《大玩派》等。另外，為電影《激戰》的編劇之一。

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