【涉嫌販毒】警方九龍城破毒窟拘2名22歲無業男　檢市值約2700萬毒品

▲ 警方九龍城破毒窟拘2名22歲無業男，檢市值約2700萬毒品。（曾秋文攝）

警方毒品調查科拘捕2名22歲無業男子，涉嫌販毒及阻礙公職人員工作，檢獲29.6公斤可卡因，14.1公斤俗稱「HAPPY粉」及1.1公斤氯胺酮，市值約2700萬。

毒品調查科第3隊主管陳熾華高級督察表示，警方根據線報，昨日（21日）晚上8時許，在九龍城聯合道一唐樓樓下截查一名目標男子，其後押解該名男子返回目標單位，當時另一名疑犯懷疑在屋內拒絕開門，警方其後破門而入，拘捕該名男子並在單位內檢獲29.6公斤可卡因，14.1公斤俗稱「HAPPY粉」及1.1公斤氯胺酮，市值約港幣2700萬。

警方表示在單位內檢獲之可卡因收藏在2千1百多支紙飲管內，估計是毒犯為逃避警方追查及方便携帶，另外警方檢獲之「HAPPY 粉」容易混入在有味之飲品內，例如果汁等，它有類似迷姦粉的作用，呼籲市民如在酒吧或娛樂場所消遣時要特別小心，不要胡亂喝下不知明的飲品。警方相信已搗截該批毒品流入市面，2名被捕人士明日（23日）會在九龍城裁判法院提堂。

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記者：曾秋文