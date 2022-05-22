【腎臟移植】本港去年活體捐腎個案不足1%　醫生強調不損捐贈者健康籲勿錯失機會

本港每10個人便有一人患不同程度的腎臟疾病，香港移植學會主席馬錦文表示，本港去年共2360人輪候腎臟移植，但只有72人獲捐贈腎臟，當中活體捐腎個案不足1%。

馬錦文指，普遍亞洲地區腎臟捐贈的比率均較低，料因市民有「死後留全屍」等傳統觀念和意識，以及對活體移植有誤解所致。她指，有不少洗腎病人的家屬均願意活體捐腎，惟患者會因憂影響家人的健康，或認為自己洗腎情況穩定，不應妨礙家人等而拒絕。

她強調，腎臟移植是最好的治療，引述研究指接受活體腎臟移植後患者的死亡率可減7成，越早移植存活率亦會更高，又指一個腎臟只要功能良好，便已足夠使用，活體捐贈並不影響捐贈者健康；另據其臨床所見，捐贈者多很快復原，也未有死亡的個案，冀腎病病友放心接受家人捐贈，及早治療勿錯失換腎機會。

馬錦文建議，除加強公眾教育，讓公眾了解器官捐贈的實際情況外，亦應培訓醫生的意識，去發現潛在願意捐贈器官的病人，同時也應提升有關移植手術的硬件配套。

香港腎科學會主席周啟明表示，運動訓練可以減慢腎功能退步，尤其對較輕度的腎病患者而言，高強度運動可降35%患末期腎病機率。

他提到，不少洗肚病人會擔心肚內有洗肚水而不宜運動，但實際上只要做不會增加腹內壓力的運動，如步行、遠足和慢跑等，均不需要排洗肚水；又指洗肚病人只要在水質良好的環境，做好導管口清洗及護理即可享受游泳的樂趣；建議腎病患者每週做3至5次，每次30分鐘的運動，僅記「黐少啲凳，每天行多一陣。」

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記者：黃小冰