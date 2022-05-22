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【販賣私煙】海關搗破21年來最大宗私煙儲存倉庫案　檢獲2800萬支私煙市值7700萬

社會 18:57 2022/05/22

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海關搗破21年來最大宗私煙儲存倉庫案，檢獲2800萬支私煙市值7700萬。（曾秋文攝）

海關鎖定一個活躍於港島區的私煙集團，昨日（21日）分別突擊搜查柴灣及鴨脷洲3個工廠大廈倉庫，其中在柴灣新業街的私煙倉庫拘捕3名男子，年齡由28至53歲，並在倉庫及1輛貨車中撿獲共800萬支私煙。海關稅收一般調查組高級督察林威杰表示，人員跟進調查後，再在柴灣嘉業街及鴨脷洲利樂街2個工廈倉庫共撿獲多2千萬支私煙。

海關相信3個大型私煙倉庫屬同一個集團並已運作數月，而私煙集團會使不同圖案的膠袋包裝作掩飾。今次行動中共檢獲2800萬支私煙，市值7700萬元，應課稅值約為5300萬，是海關21年來搗破最大宗的私煙儲存倉庫案。海關表示疫情漸趨穩定，運輸業回復正常，不排除私煙集團加快補充貨源，海關會繼續跟進，不排除再有人被捕。

海關搗破21年來最大宗私煙儲存倉庫案，檢獲2800萬支私煙市值7700萬。（曾秋文攝）

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責任編輯：李榮忠

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