【正能量】律敦治醫院疫情中組建專職醫療團隊　為新冠隔離患者提供遙距探訪服務

▲ 醫務社工陳栢熙（左），職業治療師阮鳳姿（中），物理治療師鍾建華（右）。（王小小攝）

第五波新冠疫情下，不少長者染疫入院，家屬無法探訪，律敦治醫院職業治療師、物理治療及社工組成跨專業專職醫療團隊，於疫情高峰期為病人提供物理治療、康復訓練及遙距探訪服務。

一名90歲的伯伯今年3月因感染新冠入住醫院隔離病房，還未等到約定的探訪時間就病情惡化。醫務社工陳栢熙發現其各項指標下降後決定即刻給他的小女兒打電話，安排家屬最快時間做視像探訪。

伯伯的家人大多在國外，不僅有時差，有些年齡大的親屬還不會開通群組視像。陳栢熙在盡力安撫家人情緒的同時快速教他們如何開群組視訊，最終讓伯伯和家人成功見上最後一面。

「真的好驚險！有種爭分奪秒的感覺。」陳栢熙說，「如果視像開得再慢一點可能就真的見不到了。」

另有一名8旬婆婆於3月入院後感染，身體狀況良好，但人卻有些提不起精神，不太願意起身，也沒動力做運動。物理治療師鍾建華在和她交流後發現她十分掛念孫子，但因為不會打視訊而時刻憂心家裡發生的事情。

鍾建華意識到，解決婆婆的心理問題也是一件非常緊迫的事，所以他馬上給婆婆的孫兒打通視像電話。通過孫兒的互動和鼓勵，婆婆重提精神，積極做康復訓練，最終在3星期後病癒出院。

「除了做溝通的橋樑，你都要去安撫他們的情緒。」鍾建華說。他表示作為一個治療師，看到病人最後順利出院重返社區，有一種說不出的滿足感。

律敦治醫院在3至4月間為期3個星期的遙距探訪服務，已助近280個病人及家庭，為病人和家屬間提供近340次的視像探訪，以及380次的電話溝通。職業治療師阮鳳姿表示能帶給病人關懷、為家人緩解憂慮非常有意義。她認為有此經驗之後，如第六波疫情來襲他們都可以更好地去應對。

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實習記者：王小小