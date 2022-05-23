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【港大護理】港大護理學院23人競爭1學位　學生赴暫託中心貼心照料長者

社會 00:05 2022/05/23

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學院強調收生看重考生對時事的認識，及從事護理工作的熱誠、解難及溝通能力。（譚以諾攝）

香港大學醫學院護理學院去年有4,782人報讀課程，僅取錄210人，即約27人競爭1學位；學院強調收生看重考生對時事的認識，及從事護理工作的熱誠、解難及溝通能力。

港大護理學學士及菁英領袖培育專修組別課程總監王文炳表示，面試會在6至7月完成，學院會傾向邀請將課程放在較高志願的學生進行面試。

在第5波疫情下，港大護理學院逾300名師生亦有投入社區抗疫工作，其中24名師生到彩榮路暫託中心照顧染疫長者，5年級學生何藹麒、陳韻雅亦參與其中。何藹麒憶述，疫情高峰時社區對暫託中心有極大需求，而當局雖在短時間內配備基本醫療設施，但娛樂設備卻有所欠缺，令不少長者因缺乏交流而悶悶不樂。

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何藹麒指有老翁因此而食欲不振，一眾醫護使盡渾身解數亦無法哄他進食。醫護於是嘗試安排視像通話讓老翁與妻子見面，老翁一見妻子便即笑逐顏開，進食時亦變得津津有味。陳韻雅亦意識到護士需主動觀察病人狀態，當時長者因設施有限，不能於暫託中心內洗澡。她作為護士亦心生惻然，於是一眾學護商討後，便主動提出用抹身布為長者清潔，建議亦獲師長讚賞。

何藹麒體會到，病人需要的不僅是日常護理，「在暫託中心，除我們以外已經沒有其他人會和病人傾談，其實小小的問候已令他們好開心。」而2人亦決定，即使本港仍處於疫情陰霾之下，她們畢業後仍會投身公院。

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記者：黃穎津

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