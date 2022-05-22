【善用公屋】近九百公屋單位空置　團體促改作中轉房屋

香港房屋供應短缺，輪候公屋年份中位數更持續上升。關注安置政策連線(下稱連線)調查發現，全港合共有874個空置公共屋邨單位，以觀塘區最多，當中空置2年以上單位數目有接近2成。連線促請政府把空置單位用作中轉房屋，供有需要的家庭作短期安置之用。

關注安置政策連線調查發現，全港共有874個公屋空置單位，其中觀塘區有317個，葵青區有154個。空置年期方面，空置1年或以上單位數目佔半，共有429個單位；空置2年或以上單位數目有139個。

空置原因方面，涉及「兇宅」而空置的單位數目為198個單位，佔整體總空置單位數目兩成。其他原因包括單位設計不便殘障人士、單位位於4樓以上但大廈無升降機、單位要定期讓工程人員進入檢查屋頂設施、單位鄰近排煙道或垃圾房等。

連線認為此類房屋應可被用作中轉房屋，供有需要的家庭作短期之用，促請政府應善用18區空置單位，改建成為中轉房屋單位，解決現時只有屯門寶田邨有臨時收容中心及中轉房屋的選擇問題。

同時，目前公屋有「儲物室」、「空格房」等空置單位，連線建議把這些空置房間也改建為中轉房屋，並期望政府提供這些空置房間數目的資訊給公眾，研究改建成中轉房屋單位的可行性。連線也促請政府全面檢討安置政策，只要受政府清拆或政府部門、法庭執法而無家可歸者，一律可獲安置前往新中轉房屋單位暫住。

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實習記者：何彤茜