政務司司長大熱　鄧炳強連日罕有大談「跨局」政策

▲ 保安局局長鄧炳強（右），昨日聯同民建聯立法會議員葛珮帆（左）等，一起與義工包裝1500份食物福袋，送予沙田、大圍等基層家庭。（葛珮帆Facebook）

候任特首李家超正全力組班，他日前透露，對於第二把手的政務司司長，已有心水人選。政界、官場注意到，熱門人選之一、保安局局長鄧炳強，近來十分活躍，甚至罕有大談「跨局」政策，包括經濟、勞工、房屋等。

多名政圈人士均發現，鄧炳強過去兩日出席不同活動時，皆罕有地評論非自己保安範疇的政策。

例如，鄧炳強前天出席工聯會活動，他在致辭時表示，本港經濟在過去兩年多受新冠疫情影響，但近期疫情已回落，市面開始回復正常，強調政府不會鬆懈，會採取必要措施遏止疫情，令經濟重回上升軌道。

他還提到，現屆政府已完成多項涉及勞工法例的修訂工作，包括不合理解僱的罰則、法定產假增至14個星期等；在本屆政府任期完結前，會努力完成取消強積金對沖的修例。

而在昨日，鄧炳強又聯同民建聯立法會議員葛珮帆等，一起與義工包裝1500份食物福袋，送予沙田、大圍等基層家庭。他更上門探訪兩戶劏房及一個公屋家庭，聽他們反映劏房地方細、租金貴，輪候公屋多年未見曙光。葛珮帆引述鄧炳強指，明白公屋可大大改善基層市民生活，相信下屆政府將加快興建公共房屋，縮減輪候時間、更指一定會盡力回應市民對免檢疫通關，以及盡快重振經濟的訴求。

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