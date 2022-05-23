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【STEM】靚次伯中學設海洋生態教室　學子初嘗養珊瑚

社會 00:00 2022/05/23

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復養珊瑚過程中，學生需要定時抽取珊瑚缸的水樣本，測試鈣和醶含量有否超標。（學校提供圖片）

學生疫下外出實地考察機會大減，將軍澳仁濟醫院靚次伯紀念中學斥資約20萬元開設「海洋生態教室」，讓初中生進行海洋生物實境觀察、了解生物多樣性；另有高中生初嘗育養珊瑚，受到啟發，盼將來升能參與生物研究，為環保出一分力。

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可藉App遙距監測餵糧

教室目前養殖約10種珊瑚和魚類，為各級學生提供跨級別學習素材，另配合IoT技術及Arduino編程等技術，可透過手機App遙距監測水位、溫度數據，並遙控加水及餵糧等。

該校亦是中大生命科學學院、珊瑚學院及漁護署合辦「育養珊瑚校園計劃」首批參加學校。師生先在珊瑚缸培養有益的硝化細菌，當水質符合要求後，便獲發約20塊本地珊瑚碎片，展開約8個月珊瑚育養過程。由學生參與定期監察水質、珊瑚健康及提交數據等，首批完成育養的珊瑚已交還中大放回本港海域。

全程參與的中五生譚禧柔難忘過程中遇過意外，放假後發現珊瑚缸用的LED燈跌入缸內，擔心影響珊瑚健康，最終送回中大治理。她亦明白到海洋污染對珊瑚造成很大破壞，將來若能順利升讀大學，盼專注生物研究範疇。

冀藉STEM應用　保育環境

靚次伯紀念中學副校長（STEM發展）郭志文表示，冀學生在整個中學階段應用STEM，有系統和跨學科地認識環境保育，為地球可持續發展出一分力；盼疫情緩和後，重新安排學生參加交流活動。該校亦正發展園林保育項目，將校內受到2018年颱風「山竹」摧毁的樹木，回收部分樹幹，加工製成家具，賦予第二生命。

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責任編輯：馮琪雅

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