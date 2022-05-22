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【強制檢測】48處納入強制檢測　涉薄扶林貝沙灣南岸、九龍灣麗晶花園等

社會 22:27 2022/05/22

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48處納入強制檢測，涉薄扶林貝沙灣南岸、九龍灣麗晶花園等（資料圖片）

政府今晚（22日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處48個指明地方的人，須接受核酸檢測。

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

至於3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，則不需要接受強制檢測。

48處納入強制檢測，包括薄扶林貝沙灣南岸6座、九龍灣麗晶花園等。有關檢測時間以及詳細名單，點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁

曾於5月18日至5月22日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 薄扶林貝沙灣南岸6座
  • 荃灣沙咀道333-335號德仁樓二期
  • 粉嶺榮福中心3座
  • 將軍澳景林邨景桃樓
  • 深水埗麗安邨麗正樓
  • 沙田㘭背灣街23號旭禾苑
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀樂樓
  • 葵涌葵聯邨聯喜樓
  • 觀塘安達邨謙達樓
  • 長沙灣麗翠苑麗楊閣
  • 馬鞍山雅景臺3座
  • 九龍城嘉林邊道30號林邊大廈
  • 青衣長亨邨亨怡樓
  • 東涌藍天海岸5座
  • 筲箕灣東威大廈1座
  • 牛頭角彩德邨彩信樓
  • 東涌逸東邨康逸樓
  • 屯門恒福花園7座
  • 馬鞍山翠擁華庭6座
  • 半山區嘉兆臺1座
  • 荃灣荃景花園10座
  • 紅磡黃埔花園金柏苑3座
  • 馬鞍山迎海．星灣18座
  • 旺角海富苑海欣閣
  • 大埔大元邨泰德樓
  • 鰂魚涌太古城智星閣
  • 筲箕灣東濤苑映濤閣
  • 西營盤均益大廈2期C座
  • 西灣河欣景花園4座
  • 筲箕灣東熹苑華熹閣
  • 柴灣新翠花園3座
  • 堅尼地城嘉輝花園A座
  • 北角和富中心9座
  • 鰂魚涌太古城興安閣
  • 半山區殷樺花園2期
  • 牛池灣彩虹邨金華樓
  • 旺角富榮花園10座
  • 牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺4座
  • 大角咀浪澄灣1座
  • 葵涌葵盛東邨盛國樓
  • 沙田愉田苑愉悅閣
  • 九龍灣麗晶花園14座
  • 九龍灣麗晶花園16座
  • 九龍灣麗晶花園18座
  • 九龍灣麗晶花園19座

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記者：鄧凱文

 

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