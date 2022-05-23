【車有眼】警方微信設交通違例舉報平台「影住駕」　招收車cam片助舉證

▲ 警方微信設交通違例舉報平台「影住駕」。（梁偉榮攝）

為保障自己，近年不少車主安裝俗稱「車cam」的行車紀錄儀，隨時隨地錄下不少交通意外或危險駕駛的經過，成為警方破案重要線索。警方自4月1日在其微信官方帳號開設「影住駕」小程式，鼓勵車主舉報非緊急交通違例情況，並上載「車cam」影片佐證。

「影住駕」推出1個月內，警方共收到3,509宗舉報，其中7成已轉交各總區交通調查隊處理，多涉及危險駕駛或不小心駕駛；餘下3成則屬未能處理，大多涉及違例泊車。

交通總部總警司區永樑指，行車紀錄儀能有效記錄交通違例情況發生的經過，過去交通調查隊搜證時，都會在網上社交平台如Facebook搜集「車cam」片。然而，警方聯絡影片上載人時不時碰釘，搜集資料時亦較不便。

為便利市民舉報非緊急交通違例情況，並提交影片或相片佐證，警方自4月1日起，在「香港警察」微信官方帳號下，增設「影住駕」小程式。影住駕只適用於非緊急的交通違例事項，例如危險駕駛或不小心駕駛、沒有遵從道路標記、橫過連續雙白線、未有依照交通燈號等；緊急情況、交通意外和違例泊車均不會獲處理。

使用影住駕時，舉報人需提供姓名、事發日期，涉事車牌號碼等資料。如提供資料有所缺失或錯誤，警方會要求在7天內作出澄清，否則不會跟進舉報。

區永樑強調，舉報人的個人資料只會保存30天，不會用作其他用途。被問及是否擔心過度監控？區永樑指保護道路安全，是每名市民的責任，而舉報與否是市民的自由。他又指，警方會視情況，未來在其他平台推出舉報程式。

交通總部警司黃冰冰指，影住駕自今年4月1日推出，該月內共收到3,509宗，其中2,460宗已處理，佔70%；1,049宗未能處理，佔30%。在已處理舉報中，危險駕駛或不小心駕駛、沒有遵從道路標記、橫過連續雙白綫佔最多，分別有40%、20%和19%。

在未能處理個案中，違例泊車佔最多數，有39%；黃冰冰解釋指，由於違例泊車需要即場發出告票，難以事後追溯，故經影住駕舉報的違例泊車將不會處理。

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責任編輯：陳梓蔚