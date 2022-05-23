【MIRROR成員】Frankie情變後獲皮寶寶安慰　皮皮陳瑞輝：請理解我末必覆到大家

人氣男團MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）日前在個人IG的限時動態宣布分手消息，與圈外女友、舞蹈員Hei結束10餘年戀情，令人感到可惜。

Frankie早前於限時動態中提到分手只涉及雙方私人關係 、不涉及他人元素，而Frankie在IG上也獲得皮寶寶們留言打氣。Frankie再於昨晚（5月22日）於IG限時動態內感謝各方的關心！

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Frankie：做個更好自己

宣布分手後的Frankie於昨晚分享3張單人照及MIRROR團體照。

當中圖片說明寫著：「@mirror.weare @makerville.official#mirror #frankie #皮皮」。

皮寶寶們留言支持偶像：「會好好的」、「皮皮😍要要開開心心」、「期待見到你的新作品！加油」。他再於限時動態內寫道：「多謝各位關心，請理解我末必覆到大家。繼續努力工作，做個更好自己。」

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社交網留合照

在Frankie的IG內，依然有保留與前度女友Hei的合照，未有因分手而刪除或隱藏相片。

Frankie過往與女友愛得低調，很少在社交平台上「放閃」，在2020年、2019年、2017年時也有上載合照記錄拍拖周年紀念，也有部份二人的日常合照。翻看帖文，發現有網民留言：「唔好分手」。

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