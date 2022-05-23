【封區檢測】政府圍封深水埗麗閣邨麗芙樓　青衣青衣邨宜業樓無發現陽性個案【不斷更新】

▲ (陳國峰攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:00】深水埗麗閣邨麗芙樓被圍封

政府下午5時起圍封深水埗麗閣邨麗芙樓，要求受檢人士於今日晚上11時30分前接受檢測。政府目標是在明日（24日） 約上午10時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【08:18】青衣青衣邨宜業樓無發現陽性個案

青衣青衣邨宜業樓約1863名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪808戶，當中115戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組