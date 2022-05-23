【乘風破浪3】薛凱琪40歲仍保童顏獲讚　登內地熱搜：這是不婚不生的效果？

▲ 薛凱琪40之齡仍保童顏獲盛讚，登內地熱搜：「這是不婚不生的效果？」

去年移居內地、專注中國市場發展的薛凱琪，近日加盟內地綜藝節目《乘風破浪3》，並演唱張國榮的作品《今生今世》，穿上一身公主裝的她保養得宜，成為內地網民的熱話，「#四十歲的薛凱琪」更登上了內地熱搜榜。

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》來到第三季，改名為《乘風破浪3》，繼續邀請圈中一班年過30歲的女藝人參加各類型的訓練及舞台挑戰。

最新的第3季請來藝人包括蔡卓妍、鍾欣潼、胡杏兒、吳謹言、譚維維、吳莫愁、黃奕、Jessica鄭秀妍、郭采潔、王心凌、柳翰雅、許茹芸等。

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薛凱琪公主裝登場

早前公布藝人名單及公開官方照片後，因為照片「P圖」味重而一度成為網絡熱話，近日則因為薛凱琪令節目再次成為「熱搜」話題。

薛凱琪在節目中以一身露肩公主裝登場，她自我介紹謂：「我是薛凱琪，我40歲，出道18年，我的身份是演員、歌手、導演、美術指導。」

不過除這自我介紹的畫面外，就再沒有薛凱琪的鏡頭，對比同樣出身自香港的蔡卓妍、鍾欣潼及胡杏兒就明顯有差別待遇。

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網民讚她保養好

參加節目的藝人都會登上初舞台獻唱一曲，薛凱琪點選了張國榮的《今生今世》，華麗的公主Look加上她的唱功穩定，成為了觀眾的焦點。

網民大讚年屆40歲的她保養得非常好，跟初出道時期相距不遠，歲月沒有在她身上留下痕跡。

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像30歲出頭

而「#四十歲的薛凱琪」更登上了內地熱搜榜，網民直言：「這是40減20吧！」、「這就是40歲不結婚、不生小孩的效果嗎？」、「希望我40歲也能有這個狀態，果然女生還是適合沒孩子。」

香港網民亦有大讚她保養得好，指她像30歲出頭的女生，但亦有網民再次攻擊薛凱琪的長頸，不過有網民「替她擔心」開玩笑稱：「慘啦，佢間接令到班人多咗個原因去宣導唔好生仔，好快會被封殺。」