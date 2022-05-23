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【尚食劇透】第6集劇情預告　子衿說出喻氏染疾一事助扭轉局勢

娛樂 09:57 2022/05/23

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《尚食》

由許凱、吳謹言主演的《尚食》，第5集講到殷紫萍得知太子妃心儀豆腐，故以豆腐入饌，希望得到太子妃賞識。

第6集（23/5）

沒有獲升為典膳，紫萍大失所望。

乾清宮走水，喻美人縱火被擒，莊妃受牽連被軟禁，子衿和紫萍偷偷為其送飯。

喻氏供認太子指使自己下毒，眾人於聖前對質。

子衿說出喻氏染疾一事，瞻基又發現關鍵證據，幫太子扭轉局勢。

最新影片推介：余德丞專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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