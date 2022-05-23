【尚食劇透】第6集劇情預告 子衿說出喻氏染疾一事助扭轉局勢 娛樂 09:57 2022/05/23 分享： 分享： 熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄 ▲ 《尚食》 由許凱、吳謹言主演的《尚食》，第5集講到殷紫萍得知太子妃心儀豆腐，故以豆腐入饌，希望得到太子妃賞識。 第6集（23/5） 沒有獲升為典膳，紫萍大失所望。 乾清宮走水，喻美人縱火被擒，莊妃受牽連被軟禁，子衿和紫萍偷偷為其送飯。 喻氏供認太子指使自己下毒，眾人於聖前對質。 子衿說出喻氏染疾一事，瞻基又發現關鍵證據，幫太子扭轉局勢。 最新影片推介：余德丞專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 17:45 2022/05/16 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 【尚食】繼《延禧攻略》後與吳謹言再續前緣 許凱被網紅前度爆料：我都承認 18:12 2022/05/18 【尚食】繼《延禧攻略》後與吳謹言再續前緣 許凱被網紅前度爆料：我都承認 【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行 與初戀妻子離婚被平分5000萬元 17:49 2022/05/17 【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行 與初戀妻子離婚被平分5000萬元 你可能感興趣 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 17:45 2022/05/16 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 【尚食】繼《延禧攻略》後與吳謹言再續前緣 許凱被網紅前度爆料：我都承認 18:12 2022/05/18 【尚食】繼《延禧攻略》後與吳謹言再續前緣 許凱被網紅前度爆料：我都承認 【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行 與初戀妻子離婚被平分5000萬元 17:49 2022/05/17 【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行 與初戀妻子離婚被平分5000萬元 尚食 電視劇 TVB