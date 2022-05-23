【疫苗接種】劉宇隆：只有兩群組須打第4針　不應所有18至59歲人士接種

▲ 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

政府早前宣布，未曾受感染的18至59歲的人士，若有較高暴露風險或個人需要，無論之前是接種科興或復必泰疫苗，均可由即日起選擇接種第四劑新冠疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，從整體防疫策略來看，打4針不是優先項目，強調今次安排只針對一少撮人，只有長者及疫系統有問題的人士為目標群組。

劉宇隆今日（23日）出席一個電台節目表示，第4針的保護力很短，只能在1至2個月內，短暫預防感染，不應所有18至59歲人士都打第4針，惟因應少數人群有需要打第4針，包括到海外升學或旅遊、在港參與前線檢疫或醫護人員，經評估風險雖不高，但有部分人因自己考慮想加強保護力，因此發出有關指引。

打完3針在18至59歲人士中，重症死亡幾乎接近零，10萬個先有一個，從疫苗預防重症及死亡，（這組別）絕對唔應該打。

劉宇隆指，過去兩日有不少家長向他查詢是否需要為子女接種第4劑疫苗，他發現原來有很多人都不明白，因此希望澄清。他強調，只有兩組人群為第四針目標，分別為長者，尤其80歲以上，沒有打針染疫死亡率近兩成，接種3針後的染疫死亡率會減至1.2%，如打第4針，有望跌至0.5%。至於另一組人群需要打第4針的是免疫系統有問題的人士，包括腎病及癌症等長期病患人士。

劉宇隆稱，不斷注射同一種疫苗的定律是保護力越來越少，而且不排除會有弊端，例如打復必泰疫苗或會有心肌炎，尤其年輕人。他又引述本港數據表示，打完第2針有心肌炎的青少年，最高的發生率是每3千人會有1人，比起沒有接種疫苗時的發生率高出5倍，而打完第3針之後引發心肌炎的比率會低於打第2針，惟應會有引發心肌炎的風險。

打完第4針後引發心肌炎機會仍然有，我就覺得唔值得打

劉宇隆指，本港已有5成人口打了3劑疫苗，惟80歲以上只得兩成人打了3劑疫苗，他認為本港目前的疫情處於第5波餘波的「蜜月期」，這段時間優先要做好的是繼續推動長者打針。

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責任編輯：李榮忠