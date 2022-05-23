  • 24°C
香港時間 : 2022523日 (週一) 11:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣不穩】天文台料未來數日有驟雨多雲　下周日氣溫升至32度

社會 10:28 2022/05/23

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

本港地區今日天氣預測 多雲，有幾陣驟雨。(譚以諾攝)

天文台今日（23日）表示，今早各區氣溫約23至24度，吹著大的東風，不時有雨區影響本港。華南沿岸地區受到一股廣闊低壓槽影響，不時有驟雨發展。預測今日大致多雲，有幾陣驟雨。展望未來數日有幾陣驟雨。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

天文台預測今日本港地區多雲，有幾陣驟雨。吹和緩至清勁東風，離岸及高地間中吹強風。展望未來數日有幾陣驟雨。預料受西南氣流影響，周末期間華南沿岸天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。

根據9天天氣預報，周三大致多雲，有幾陣驟雨。周四及周五大致多雲，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴。周六短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。日間炎熱。

【TOPick診症室】初生嬰患膽道閉鎖須手術　部分人最終要肝移植

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【虐兒案】旺角8歲男童多處瘀傷　母涉充電線打仔被捕
今日 09:08
【虐兒案】旺角8歲男童多處瘀傷　母涉充電線打仔被捕
【刺客再現】城巴43M路線有座位疑被人放針　一名學童屁股受傷
今日 09:27
【刺客再現】城巴43M路線有座位疑被人放針　一名學童屁股受傷
【封區檢測】青衣青衣邨宜業樓約1863人檢測　無發現陽性個案【不斷更新】
今日 09:40
【封區檢測】青衣青衣邨宜業樓約1863人檢測　無發現陽性個案【不斷更新】
【傷人案】涉因瑣事與未來外父爭執　柴灣24歲男遭斬傷
今日 10:01
【傷人案】涉因瑣事與未來外父爭執　柴灣24歲男遭斬傷

你可能感興趣

【虐兒案】旺角8歲男童多處瘀傷　母涉充電線打仔被捕
今日 09:08
【虐兒案】旺角8歲男童多處瘀傷　母涉充電線打仔被捕
【刺客再現】城巴43M路線有座位疑被人放針　一名學童屁股受傷
今日 09:27
【刺客再現】城巴43M路線有座位疑被人放針　一名學童屁股受傷
【封區檢測】青衣青衣邨宜業樓約1863人檢測　無發現陽性個案【不斷更新】
今日 09:40
【封區檢測】青衣青衣邨宜業樓約1863人檢測　無發現陽性個案【不斷更新】
颱風 天氣 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
12:24 2022/05/22
【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
【非常港媽】懲罰阿仔扭計要「睇電視送飯」　港媽出街帶走全部遙控迫兒睇喪屍片
14:00 2022/05/22
【非常港媽】懲罰阿仔扭計要「睇電視送飯」　港媽出街帶走全部遙控迫兒睇喪屍片
【媽媽自強】33歲梁洛施隱世豪宅繪畫有氣質　單親媽身教3子具同理心腳踏實地
17:58 2022/05/22
【媽媽自強】33歲梁洛施隱世豪宅繪畫有氣質　單親媽身教3子具同理心腳踏實地