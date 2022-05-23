【天氣不穩】天文台料未來數日有驟雨多雲　下周日氣溫升至32度

▲ 本港地區今日天氣預測 多雲，有幾陣驟雨。(譚以諾攝)

天文台今日（23日）表示，今早各區氣溫約23至24度，吹著大的東風，不時有雨區影響本港。華南沿岸地區受到一股廣闊低壓槽影響，不時有驟雨發展。預測今日大致多雲，有幾陣驟雨。展望未來數日有幾陣驟雨。

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天文台預測今日本港地區多雲，有幾陣驟雨。吹和緩至清勁東風，離岸及高地間中吹強風。展望未來數日有幾陣驟雨。預料受西南氣流影響，周末期間華南沿岸天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。

根據9天天氣預報，周三大致多雲，有幾陣驟雨。周四及周五大致多雲，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴。周六短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。日間炎熱。

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責任編輯：余思嵐