【童年行為】美國研究任性女童依賴型男孩　長大後年收入較同行賺少6至10%

▲ 美國有研究指出，童年的行為影響成年後的收入。

孩子的童年行為，原來有機會影響長大後的收入。美國有研究指出，行為與傳統性別規範及定型不同的兒童，成年後賺取的收入會明顯較少。其中，比較「依賴」的男童和較「任性」的女孩，成年後與同工種及性別的人士相比，年收入最高可相差10%。

美國芝加哥大學哈里斯公共政策學院研究教授Robert Kaestner和西北大學教育與社會政策教授Ofer Malamud，在今年2月發表了一項新研究。研究指出，成人人格中的性別差異和定型是導致工資差距的關鍵因素，但這項研究首次將相關影響追溯到童年時期。

兩名學者翻查了1979年全國青年縱向調查的兒童數據，以估計4至12歲兒童行為與24至30歲成人收入之間的關聯。

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2種行為年收入減少

而研究結果主要集中在兩種較突出的童年行為上，包括「任性」及「依賴」。研究中對「任性」的定義，是指孩子被照顧者認定為好爭辯、脾氣暴躁、不聽話、固執、高度緊張或害怕。而「依賴」則是指兒童需要很多關注，依附成年人，經常哭泣或過於依賴他人。

第一，是在童年時被認定為「任性」的女性，長大後年收入比從事類似工作的女性少10%。然而，在童年時期被認定是「任性」的男性，成年後的收入與其他人比較卻沒有明顯減少。

第二，在童年時期出現「依賴」行為的男性，長大後年收入較從事類似工作的男性少6%。相反，有「依賴」行為的女性則沒有收入減少。

研究人員認為，工作場所對任性女性和依賴男性的刻板印象和負面看法，可以解釋收入差距，不過仍需要進一步研究。他們希望探索為甚麼其他兒童行為與性別收入關聯沒有差異。

有證據顯示，兒童的行為是有可塑性，未來可能因不同干預而有所改變。

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責任編輯：王明芳