【疫苗通行證】下月13日起覆蓋專科門診等處所　社區組織批推行太急促延長寬限期

▲ 下月13日起疫苗通行證覆蓋專科門診等處所。（資料圖片）

港府下月13日起於醫管局專科門診，以及地區康健中心等指定醫療處所，實施「疫苗通行證」安排(即看：【下一頁】)。社區組織認為有關安排推行得太急，擔心部分需要覆診的長者或長期病患者未有足夠時間接種疫苗。

社區組織協會幹事連瑋翹今早（23日）接受電台訪問時表示，有關安排推行得太急，擔心部分長者如未能接種，日後就要定期做核酸檢測代替，對有較多長期病或行動不便的長者，他們每周要到專科門診診所覆診或檢查就十分麻煩。

此外，有部分長者需要陪診服務，如因未能接種而要定期做核酸檢測，即要多需要一次陪同做核酸檢測，要負擔的費用變相增加。

他又關注，部分長者在接種前，會先諮詢專科門診或地區康健中心的醫護人員，以確認自己可以接種，如果進入相關處所要先打針會形成矛盾：

如果在這段時間咁短的時間（長者）是不是可以問到呢？如果問不到就是非常矛盾，你要先打疫苗再問可否打疫苗。

他說，對長期病患者而言，覆診是緊急且必須，部分人不能「斷藥」，希望當局可以統一延長寬限期，讓有需要人士有足夠時間打針。

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責任編輯：郭詩詩