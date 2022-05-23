【中一派位】女兒中一自行派位落空 媽媽不停自責為女兒選校時太過進取

▲ 孩子未來是由無數個選擇而來的，根本沒有所謂的最好選擇。

整天都沒有收到中學來電，坐立不安的千語媽已心知不妙，女兒應該未能在自行選校中入讀心儀的中學。千語媽心裏很明白，大部分學校傾向在第一輪的收生中錄取頂尖的學生，女兒沒有亮麗的成績，在這一輪自然會落選，但始終難免失落。這亦意味着女兒要參加「大抽獎」，看看能否幸運地派進心儀的中學。

千語媽在家長群組中不停地抱怨及自責，為何女兒當初不努力？如果在四年級時已安排女兒入讀某所精英補習社，可能成績會更好。千語媽亦懷疑自己選校時是否太過進取，如果保守一點，可能女兒已有中學取錄。只見千語媽的短訊都充斥着內疚感，如果有多元宇宙，千語媽真的想利用超能力扭轉事實，改變女兒的命運。

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父母都希望為子女作出最好的選擇，尤其是當所做的決定影響到孩子的將來時，都會變得異常地緊張。父母會不斷想像所做的決定所帶出的可能後果，有如電影的環節在眾多個宇宙裏看到不同的未來，擔心自己選錯而誤了孩子的一生。

事實上，孩子未來是由無數個選擇而來的，根本沒有所謂的最好選擇。塞翁失馬焉知非福，未到最後一刻，我們都不知道結果如何。有如喬布斯當初被趕出自己所創辦的公司，可喬布斯並沒有放棄，繼續堅持自己的理念，而這些經驗亦做就了日後蘋果成功的基石。

孩子的人生是他們的，父母只能給予方向，讓他們更有勇氣，更有力量地闖出他們的小宇宙，走自己應該要走的路。父母不用把所有的責任扛在自己的肩上，當要下決定時，宜多聽取子女的意見，讓孩子有機會參與決定。這也使孩子學懂為自己的人生負責，對事情更有承擔，擁有豐盛的人生。

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