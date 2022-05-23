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【Harbour the Sonic】陳蕾首度聯乘ToNick開戶音樂會　大唱Hit歌觀眾氣氛熾熱

娛樂 11:21 2022/05/23

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陳蕾、樂隊ToNick首度同台開騷！

陳蕾聯同樂隊ToNick首度同台，雙方於騷後同聲表示今次合作「好好玩」，希望日後有機會以不同形式合作。

音樂會開首，兩個單位合唱陳蕾的《娛樂人生》，現場四千多位觀眾隨即全場站立，接續合唱ToNick曲風相近的《好想拯救地球》、全場又唱又跳。

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陳蕾+恆仔曾合作

陳蕾和ToNick於台上均表示，希望彼此的粉絲經過今次，會繼續留意他們日後的作品和表演。

音樂會中段，恆仔以鋼琴自彈自唱陳蕾的《你快樂嗎？》，他娓娓道出一段不為人知的故事，當年陳蕾與他分享此歌Demo，他十分欣賞陳蕾那勇於「反問自己內心」的心情用音樂刻劃出來，促成他們首次合作，就是由恆仔執導《你快樂嗎？》的MV。

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陳蕾大展功架

陳蕾獨唱部分，由迷幻的《娑婆》帶觀眾進入截然不同的暗黑搖滾氛圍，《慌》的壓抑引申的爆發，《旁觀有罪》的冷酷，再跳出圈圈躍進洗滌心靈的《沙門》，最後以動漫感強烈的《妖治時代》作結，不同風格在她身上均應付得綽綽有餘，令觀眾投入於陳蕾的音樂世界中迴盪。

當ToNick唱最新歌曲《玩物喪偶》時，觀眾均把自己的玩具帶到現場，在歌曲演唱期間高舉玩具進行「儀式」，希望所有人承諾繼續愛玩具，同時不要忘記身邊伴侶。

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全場氣氛熾熱

音樂會尾聲，陳蕾、ToNick與所有樂手一齊跑到延伸舞台合奏《屈機》，接力唱出ToNick團歌《T.O.N.I.C.K》，尾段舞台更發射噴水特效，台上台下氣氛更為熾熱！

四千名觀眾於音樂會完結後未有離意，全場大叫encore，觀眾的熱情令到兩邊單位再次回到台上，經歷熱血、搖滾後，陳蕾與ToNick合唱《長相廝守》，送給觀眾溫暖的結尾。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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