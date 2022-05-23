  • 25°C
香港時間 : 2022523日 (週一) 15:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【怪獸家長】不滿包裝麵包豆漿做茶點 媽媽投訴幼稚園：我希望女兒吃得好

育兒經 13:52 2022/05/23

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

媽媽過分熱心，讓家長頭痛不已。

日前收到一位海外讀者發給我的信息，內容大意是她女兒就讀的幼稚園教學質素很好，老師又有愛心，很多家長都感恩能入讀這所學校。可是，班中一位過分熱心的媽媽卻讓老師頭痛不已，行政大亂。

有次，老師預備了麵包及豆漿給小朋友作茶點，這位媽媽因認為女兒不該吃這種「沒用多士爐烘過」的麵包而感到不滿。

老師嘗試開導她，但這位媽媽卻說：「我並不是怪獸家長！我只是希望女兒吃得好。沒烘過的麵包我女兒是不吃的，其實同學們的健康都很重要，如果學校沒有多士爐，我可以捐30台給學校使用！」

老師聽到後無言以對，這位媽媽繼續解釋道：「我女兒是早產嬰，我只希望女兒能追回體重，現在又不是要強迫學校額外花錢添置新爐具，我很奇怪為何你們不贊同？」

最新影片推介：

這位媽媽又說道：「上個月的茶點安排，我也有跟老師談過，要求不要再買現成盒裝豆漿。那些豆漿糖份高又有防腐劑，最好用有機大豆現搾。如果學校沒有經費，我可以全包費用！」

有時，我在工作中也會遇到這類過分熱心的家長。他們希望孩子活得好，故在孩子的生活中提供了額外資源，甚至為孩子強出頭，這種做法長久下去會讓孩子產生錯覺，誤以為所有事情都是以他為中心。孩子習慣了父母的保護，當需要獨自面對困難時便顯得手足無措，甚至會把問題及責任推向對方，使生活更感挫敗。

有人說，學校就是社會的縮影，除了學習知識外，更要學習遵守紀律、與人相處、團體合作。我相信這所幼稚園的教學安排都經過深思熟慮，有考慮孩子的健康及成長所需。父母為着孩子的發展，當然可以提出意見，但最後的決定，還是留給專業的老師們吧！

撰文 : 吉爸 親職教練

相關文章

【怪獸家長】港媽嫌鋼琴老師教學進度慢　監堂問6歲孩幾時自彈自唱
17:04 2022/01/24
【怪獸家長】港媽嫌鋼琴老師教學進度慢　監堂問6歲孩幾時自彈自唱
【怪獸家長】高材生虎媽催谷兒子不成功　懷疑15歲仔遲開腦︰完全唔識寫英文
15:44 2022/04/13
【怪獸家長】高材生虎媽催谷兒子不成功　懷疑15歲仔遲開腦︰完全唔識寫英文
【怪獸家長】虎媽全天候安排難明子女依舊平庸　鄧藹霖：孩子不是機械人任操控
15:57 2022/04/14
【怪獸家長】虎媽全天候安排難明子女依舊平庸　鄧藹霖：孩子不是機械人任操控

你可能感興趣

【怪獸家長】港媽嫌鋼琴老師教學進度慢　監堂問6歲孩幾時自彈自唱
17:04 2022/01/24
【怪獸家長】港媽嫌鋼琴老師教學進度慢　監堂問6歲孩幾時自彈自唱
【怪獸家長】高材生虎媽催谷兒子不成功　懷疑15歲仔遲開腦︰完全唔識寫英文
15:44 2022/04/13
【怪獸家長】高材生虎媽催谷兒子不成功　懷疑15歲仔遲開腦︰完全唔識寫英文
【怪獸家長】虎媽全天候安排難明子女依舊平庸　鄧藹霖：孩子不是機械人任操控
15:57 2022/04/14
【怪獸家長】虎媽全天候安排難明子女依舊平庸　鄧藹霖：孩子不是機械人任操控
怪獸家長 家庭教育 兒童健康

最高瀏覽

【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
12:24 2022/05/22
【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
【非常港媽】懲罰阿仔扭計要「睇電視送飯」　港媽出街帶走全部遙控迫兒睇喪屍片
14:00 2022/05/22
【非常港媽】懲罰阿仔扭計要「睇電視送飯」　港媽出街帶走全部遙控迫兒睇喪屍片
【媽媽自強】33歲梁洛施隱世豪宅繪畫有氣質　單親媽身教3子具同理心腳踏實地
17:58 2022/05/22
【媽媽自強】33歲梁洛施隱世豪宅繪畫有氣質　單親媽身教3子具同理心腳踏實地