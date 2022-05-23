【怪獸家長】不滿包裝麵包豆漿做茶點 媽媽投訴幼稚園：我希望女兒吃得好

▲ 媽媽過分熱心，讓家長頭痛不已。

日前收到一位海外讀者發給我的信息，內容大意是她女兒就讀的幼稚園教學質素很好，老師又有愛心，很多家長都感恩能入讀這所學校。可是，班中一位過分熱心的媽媽卻讓老師頭痛不已，行政大亂。

有次，老師預備了麵包及豆漿給小朋友作茶點，這位媽媽因認為女兒不該吃這種「沒用多士爐烘過」的麵包而感到不滿。

老師嘗試開導她，但這位媽媽卻說：「我並不是怪獸家長！我只是希望女兒吃得好。沒烘過的麵包我女兒是不吃的，其實同學們的健康都很重要，如果學校沒有多士爐，我可以捐30台給學校使用！」

老師聽到後無言以對，這位媽媽繼續解釋道：「我女兒是早產嬰，我只希望女兒能追回體重，現在又不是要強迫學校額外花錢添置新爐具，我很奇怪為何你們不贊同？」

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這位媽媽又說道：「上個月的茶點安排，我也有跟老師談過，要求不要再買現成盒裝豆漿。那些豆漿糖份高又有防腐劑，最好用有機大豆現搾。如果學校沒有經費，我可以全包費用！」

有時，我在工作中也會遇到這類過分熱心的家長。他們希望孩子活得好，故在孩子的生活中提供了額外資源，甚至為孩子強出頭，這種做法長久下去會讓孩子產生錯覺，誤以為所有事情都是以他為中心。孩子習慣了父母的保護，當需要獨自面對困難時便顯得手足無措，甚至會把問題及責任推向對方，使生活更感挫敗。

有人說，學校就是社會的縮影，除了學習知識外，更要學習遵守紀律、與人相處、團體合作。我相信這所幼稚園的教學安排都經過深思熟慮，有考慮孩子的健康及成長所需。父母為着孩子的發展，當然可以提出意見，但最後的決定，還是留給專業的老師們吧！