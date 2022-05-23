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【譚仔NFT】譚仔及譚仔三哥聯合推出慈善NFT　收益將捐贈予香港藝術中心

社會 11:43 2022/05/23

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

譚仔及譚仔三哥聯合推出慈善NFT　，收益將捐贈予香港藝術中心。（譚仔三哥米線Facebook）

譚仔及譚仔三哥今日（23日）在社交平台上宣布，將會聯合推出慈善NFT（非同質化代幣）項目「Souper Hero」，將所有收益扣除成本後捐贈予 Hong Kong Arts Centre《埋嚟學Out of the Cube》，幫助及推動更多本地數碼藝術家發展。

譚仔及譚仔三哥表示，兩間餐廳一直以來不斷創新，近日更打破常框聯手推出首個「辛時代」慈善NFT項目「Souper Hero」，邀請本地知名漫畫家黃照達、甘小文、Big Y同周小某操刀設計NFT，所有收益扣除成本後捐贈予 Hong Kong Arts Centre《埋嚟學Out of the Cube》。

Souper Hero NFT官方網站

是次活動將會一共鑄造10,000個獨一無二嘅NFT，慈善價為500元，6月19日正式開賣，更可於官方交易平台Artzioneer以法定貨幣（Mastercard或VISA卡）進行交易。

譚仔及譚仔三哥表示，成為「Souper Hero」NFT項目擁有者，不單止可以擁有三哥或譚仔VIP會藉，更可以免費換取兩餸米線乙碗、頭像繪圖、其知識產權的擁有權及參加獨家活動。

譚仔及譚仔三哥於2017年先後被日本東利多控股收購後，在2021年成立譚仔國際，日前發出聯合聲明，宣布兩個品牌將會「攜手把休閒餐飲提升至更高層次」。

（譚仔三哥米線Facebook）

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記者：李榮忠

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