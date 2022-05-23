【飲食速報】 東海堂靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕　會員專享折扣優惠【詳見內文】

▲ 東海堂於初夏推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕，用上日本高級的「靜岡皇冠蜜瓜」製作，香甜味美。(東海堂提供)

步入初夏，正是水果盛產季節。東海堂Arome Bakery推出全新季節限定「靜岡‧皇冠」蜜瓜盛宴，嚴選日本靜岡溫室栽種的高級皇冠蜜瓜製作蛋糕，締造極致清甜氣息，迎接初夏的來臨。

東海堂精心挑選靜岡溫室悉心栽培的高級皇冠蜜瓜，以「一藤一瓜」溫室栽種方法，好讓每顆蜜瓜都能汲取充足的養份，形成「特薄」蜜瓜瓜皮和完熟多汁的口感，每口都有清甜香氣。

由於從前被榮譽日本皇室貢品，蜜瓜身上更貼有代表最高級的藍色靜岡溫室貼紙驗證，名符其實是最高級的「靜岡皇冠蜜瓜」。

▲ 蜜瓜慕絲造型甜品(東海堂提供)

「靜岡‧皇冠」蜜瓜盛宴，共有3款蛋糕：

1. 靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕(零售價 ：329元 / 個、東海堂會員專享86折為283元 / 個)

日本靜岡皇冠蜜瓜舖滿蛋糕面層，果肉清新甜美、入口爽嫩。6層的夾層中間有清新蜜瓜慕絲、晶瑩剔透的蜜瓜果凍與忌廉，底層更加入軟滑吉士與酥脆餅底，帶來豐富口感，滋味無窮。

2. 靜岡皇冠蜜瓜忌廉Cake Little(零售價：$208 / 個、東海堂會員專享95折為197.6元/ 個)

面層為高級的日本靜岡皇冠蜜瓜，配上香滑柔軟忌廉，產生清甜不膩的完美口感。每層之間夾著蜜瓜粒、蜜瓜果凍與鬆軟海綿蛋糕，充滿著甜蜜的幸福感！

3. 蜜瓜慕絲造型甜品(零售價 : 26元 / 個、東海堂會員專享2件95折為24.7元 / 個)

小巧及立體的造型，十分討好。蜜瓜慕絲蘊藏清甜蜜瓜粒與果凍，果味十足，最適合奬賞自己或送禮時享用。

記者：招美寶