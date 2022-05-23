【電車加價】有市民料加幅影響有限　議員倡旅客免費乘搭助發展電車深度遊

電車申請加價，成人票價擬由2.6元加至3元，小童票價擬由1.3元加至1.5元，加幅各逾15%，詳情即看【下一頁】。

上次電車加價是3年前，旅遊界立法會議員姚柏良表示，從打工仔角度，當然不希望交通工具加價或加幅太大，形容加幅比例看似高，但以仍在行走的古董兼歷史角度來說，仍可接受。他關注加價能否令服務可持續發展，他指出，電車以往的業績不俗，以2021年為例，整年營運成本為2億多，廣告收入有逾1億。

他建議增加電車的營運方向，除了交通定位，亦可像山頂覽車從歷史文化保育及旅遊方面經營，交由商業及經濟發展局負責。旅發局及未來設立的文化、體育及旅遊局可與電車合作，向國外旅客推廣電車，以及變相補貼電車公司，例如免費或資助旅客乘搭電車，以發展電車深度遊，相信所需資助金額不太多。

市民林先生認為，加幅對市民影響有限，相信不會令電車客量。

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記者：陳麗娜