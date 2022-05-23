  • 24°C
香港時間 : 2022523日 (週一) 11:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電車加價】有市民料加幅影響有限　議員倡旅客免費乘搭助發展電車深度遊

社會 10:52 2022/05/23

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

電車申請加價，成人票價擬由2.6元加至3元，小童票價擬由1.3元加至1.5元，加幅各逾15%，詳情即看【下一頁】

上次電車加價是3年前，旅遊界立法會議員姚柏良表示，從打工仔角度，當然不希望交通工具加價或加幅太大，形容加幅比例看似高，但以仍在行走的古董兼歷史角度來說，仍可接受。他關注加價能否令服務可持續發展，他指出，電車以往的業績不俗，以2021年為例，整年營運成本為2億多，廣告收入有逾1億。

他建議增加電車的營運方向，除了交通定位，亦可像山頂覽車從歷史文化保育及旅遊方面經營，交由商業及經濟發展局負責。旅發局及未來設立的文化、體育及旅遊局可與電車合作，向國外旅客推廣電車，以及變相補貼電車公司，例如免費或資助旅客乘搭電車，以發展電車深度遊，相信所需資助金額不太多。

市民林先生認為，加幅對市民影響有限，相信不會令電車客量。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【電車加價】電車公司已向運輸署申請加價　成人票價增至2.9元小童長者各加1毫
11:50 2021/12/31
【電車加價】電車公司已向運輸署申請加價　成人票價增至2.9元小童長者各加1毫
【2元乘車優惠】電車、紅色小巴及街渡將納入計劃　2月27日起生效
16:46 2022/02/11
【2元乘車優惠】電車、紅色小巴及街渡將納入計劃　2月27日起生效
【車費再加】電車票價擬加15%至3元　去年蝕300萬
17:31 2022/05/13
【車費再加】電車票價擬加15%至3元　去年蝕300萬

你可能感興趣

【電車加價】電車公司已向運輸署申請加價　成人票價增至2.9元小童長者各加1毫
11:50 2021/12/31
【電車加價】電車公司已向運輸署申請加價　成人票價增至2.9元小童長者各加1毫
【2元乘車優惠】電車、紅色小巴及街渡將納入計劃　2月27日起生效
16:46 2022/02/11
【2元乘車優惠】電車、紅色小巴及街渡將納入計劃　2月27日起生效
【車費再加】電車票價擬加15%至3元　去年蝕300萬
17:31 2022/05/13
【車費再加】電車票價擬加15%至3元　去年蝕300萬
姚柏良 歷史文化 廣告 可持續發展 發展局 立法會 旅發局 山頂

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
12:24 2022/05/22
【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
【非常港媽】懲罰阿仔扭計要「睇電視送飯」　港媽出街帶走全部遙控迫兒睇喪屍片
14:00 2022/05/22
【非常港媽】懲罰阿仔扭計要「睇電視送飯」　港媽出街帶走全部遙控迫兒睇喪屍片
【媽媽自強】33歲梁洛施隱世豪宅繪畫有氣質　單親媽身教3子具同理心腳踏實地
17:58 2022/05/22
【媽媽自強】33歲梁洛施隱世豪宅繪畫有氣質　單親媽身教3子具同理心腳踏實地