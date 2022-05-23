【免針紙】未睇症違規收$7,800開「免針紙」　深水埗醫生遭《東張西望》揭發即發惡指罵

▲ 未睇症違規收$7,800開「免針紙」，深水埗醫生遭《東張西望》揭發即發惡指罵。

隨著新冠疫苗普及政策，過往曾報導有市民為避針尋求非法交易、黑心診所違法開出「免針紙」並胡亂收費事件。而《東張西望》於昨日（22號）播出節目，揭發有深水埗醫生違規向市民開「免針紙」及收取天價費用，引起關注。

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在節目中，市民Kelly報料指自己某日到深水埗一間診所，希望索取染疫康復後的疫苗豁免接種證明書。但遭醫生指她無上報衛生署為由，拒絕發出證明；另一邊廂卻向Kellly表示可以用「敏感」作爲不適合打疫苗的理由，取得「免針紙」。而在開出證明後，醫生即場索取5,500港幣；見Kelly以沒有現金為由拒絕，又隨即表示可打折收4,600元。

《東張西望》先扮作市民致電診所詢問，對方報價稱「免針紙」涵蓋日數不同，價錢由3000幾至8000幾都有；需要面對面進行，叮囑前往時要帶現金。《東張西望》幕後人員事後又到該診所「放蛇」。醫生果然還以敏感作爲建議理由，表示可出「免針紙」，甚至也不需要進行詳細檢查。收費方面，醫生表示收診金$350、豁免90日費用為$3,800；而180日則收取$7,800；市民需以現金或銀行過數方式繳付。

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最後，《東張西望》一隊帶同報料市民Kelly一同再前往診所對質。記者表明身份後，涉事醫生隨即發惡指罵，不斷要求採訪隊伍離開診所，又以報警威脅。更指罵採訪隊伍隊是「白痴」、「癲女人」，又用手機拍下每個工作人員樣貌。

而《東張西望》去信醫委會查詢，得到回覆為：「不會評論個別事件」，並表示市民若有疑問，可自行咨詢專業律師團隊，或去信當局投訴。

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責任編輯：羅嘉欣