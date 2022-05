【國際影星】陳法拉重演張曼玉作品　戴逾值千萬鑽飾靚爆康城影展　

▲ 與劇組首登康城影展宣傳新劇,陳法拉重演張曼玉與前夫定情作。

繼電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)和劇集《The Undoing》後,陳法拉再有新作登上國際舞台。

法拉參演了法國導演奧利華阿薩耶斯(Olivier Assayas)將當年與前妻張曼玉的定情作、電影《女飛賊再現江湖》(Irma Vep)翻拍成迷你劇,台前幕後日前齊現身第75屆康城影展。

影展遇李政宰

首次踏足康城的法拉,連日來活躍多個《女飛賊再現江湖》的宣傳活動,跟劇中一眾荷里活演員艾莉西亞菲瑾德、Byron Bowers等亮相。

在較早前舉行的晚宴中,法拉更遇上《魷魚遊戲》的演員李政宰,法拉稱跟李政宰自我介紹時,對方想了又想,覺得她很熟面,最後才記起她是演出《尚氣》中的麗,還拿出手機跟法拉selfie留念,感覺非常親切。

佩戴千萬鑽飾現身影展

至於身穿ARMANI PRIVE緊身胸衣連身裙、佩戴Chopard過千萬鑽飾的法拉現身處康城,談及首次有自己演出作品參加此著名影展,她坦言心情興奮。

法拉雀躍地說:「第一次在康城行紅地毯當然開心,還可以跟演出這個劇集的演員再次碰面,機會難得。拍完此劇至今已有半年多,劇中的演員來自法國、中國、瑞典,德國,美國等,好像一個聯合國,大家拍攝時的相處仍猶如一家人。」

新角色新挑戰

是次出席康城影展,法拉帶同法國籍丈夫Emmanuel同行,笑言如果遇到語言上的問題,也可找他代勞。

講到身邊有位法國丈夫,法拉的法文應該進步神速,她不好意思地說:「錯了,我的法文太差,水準太低,老公沒法子跟我溝通,自從懷上Mila(女兒䁥稱)後,因為不想她跟爸爸有secret language(秘密語言),所以唯有找法文老師私人教授,但這次來到康城發現自己學了兩年的法文,都未能派上用場,可能未夠信心和有點害羞,未敢說出口。」

此外,法拉透露參演這部劇集過程有不少難忘經歷,更是她從演以來首次一人分飾兩角演出,對她來說是個全新挑戰:「分別是30年代和現代的角色,所以演出前要花更多時間調整角色的狀態,內容有趣,集幽默和天馬行空於一身,很期待在首映中播出的連續3集。」

大台花旦躍進荷里活

今年踏入40歲的陳法拉在四川成都出生,14歲隨家人移民美國,以全校前十名成績高中畢業,入讀名校艾文理大學(Emory University),期間獲得獎學金。

在大學期間,法拉曾多次參加選美比賽,包括於2002年全美亞裔小姐中獲得冠軍、2003年全美華埠小姐獲得亞軍,以及2004年紐約華裔小姐冠軍。於2005年代表紐約前往香港參加國際中華小姐競選,僅次溫哥華代表李亞男奪得亞軍,比賽後法拉簽約TVB入行。

不斷努力學習

最初因為法拉能講流利的國語而被安排擔任TVB8的節目主持,一年後開始參演電視劇,首部作品為《法證先鋒》,後來演有處境劇《同事三分親》等。

她再憑《溏心風暴》飾演欣欣而開始「入屋」,同年更憑此劇與《師奶兵團》及《舞動全城》入圍該年萬千星輝飛躍進步女藝員最後五強。

後來,法拉參演過多部出色的劇集,例如《潛行狙擊》、《衝上雲霄II》、《法外風雲》等,亦簽約唱片公司成為歌手,曾演唱電視劇主題曲。

另一方面亦有觀眾批評法拉的演技欠佳,她亦虛心受教,於是在2013年到美國進修演藝1個月。

不過短期演藝進修未能滿足法拉求進步之心,在TVB已是當家花旦的她,在主演《法外風雲》後毅然離開舒適圈,在2015年考入美國知名學府紐約茱莉亞學院(Juilliard School),修讀為期4年戲劇碩士課程。

此後,法拉開始進軍荷里活,早前於HBO劇集《The Undoing》與奧斯卡影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)同場演出,及後再被選上於《尚氣與十環幫傳奇》飾演男主角的母親、梁朝偉的太太。

在《尚氣》中法拉更有武打場面,角色甚有發揮和影響,成功打入荷里活。