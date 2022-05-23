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【國際影星】陳法拉重演張曼玉作品　戴逾值千萬鑽飾靚爆康城影展　

娛樂 13:09 2022/05/23

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與劇組首登康城影展宣傳新劇，陳法拉重演張曼玉與前夫定情作。

繼電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）和劇集《The Undoing》後，陳法拉再有新作登上國際舞台。

法拉參演了法國導演奧利華阿薩耶斯（Olivier Assayas）將當年與前妻張曼玉的定情作、電影《女飛賊再現江湖》（Irma Vep）翻拍成迷你劇，台前幕後日前齊現身第75屆康城影展。

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影展遇李政宰

首次踏足康城的法拉，連日來活躍多個《女飛賊再現江湖》的宣傳活動，跟劇中一眾荷里活演員艾莉西亞菲瑾德、Byron Bowers等亮相。

在較早前舉行的晚宴中，法拉更遇上《魷魚遊戲》的演員李政宰，法拉稱跟李政宰自我介紹時，對方想了又想，覺得她很熟面，最後才記起她是演出《尚氣》中的麗，還拿出手機跟法拉selfie留念，感覺非常親切。

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（大會提供）

佩戴千萬鑽飾現身影展

至於身穿ARMANI PRIVE緊身胸衣連身裙、佩戴Chopard過千萬鑽飾的法拉現身處康城，談及首次有自己演出作品參加此著名影展，她坦言心情興奮。

法拉雀躍地說：「第一次在康城行紅地毯當然開心，還可以跟演出這個劇集的演員再次碰面，機會難得。拍完此劇至今已有半年多，劇中的演員來自法國、中國、瑞典，德國，美國等，好像一個聯合國，大家拍攝時的相處仍猶如一家人。」

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新角色新挑戰

是次出席康城影展，法拉帶同法國籍丈夫Emmanuel同行，笑言如果遇到語言上的問題，也可找他代勞。

講到身邊有位法國丈夫，法拉的法文應該進步神速，她不好意思地說：「錯了，我的法文太差，水準太低，老公沒法子跟我溝通，自從懷上Mila（女兒䁥稱）後，因為不想她跟爸爸有secret language（秘密語言），所以唯有找法文老師私人教授，但這次來到康城發現自己學了兩年的法文，都未能派上用場，可能未夠信心和有點害羞，未敢說出口。」

此外，法拉透露參演這部劇集過程有不少難忘經歷，更是她從演以來首次一人分飾兩角演出，對她來說是個全新挑戰：「分別是30年代和現代的角色，所以演出前要花更多時間調整角色的狀態，內容有趣，集幽默和天馬行空於一身，很期待在首映中播出的連續3集。」

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大台花旦躍進荷里活

今年踏入40歲的陳法拉在四川成都出生，14歲隨家人移民美國，以全校前十名成績高中畢業，入讀名校艾文理大學（Emory University），期間獲得獎學金。

在大學期間，法拉曾多次參加選美比賽，包括於2002年全美亞裔小姐中獲得冠軍、2003年全美華埠小姐獲得亞軍，以及2004年紐約華裔小姐冠軍。於2005年代表紐約前往香港參加國際中華小姐競選，僅次溫哥華代表李亞男奪得亞軍，比賽後法拉簽約TVB入行。

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不斷努力學習

最初因為法拉能講流利的國語而被安排擔任TVB8的節目主持，一年後開始參演電視劇，首部作品為《法證先鋒》，後來演有處境劇《同事三分親》等。

她再憑《溏心風暴》飾演欣欣而開始「入屋」，同年更憑此劇與《師奶兵團》及《舞動全城》入圍該年萬千星輝飛躍進步女藝員最後五強。

後來，法拉參演過多部出色的劇集，例如《潛行狙擊》、《衝上雲霄II》、《法外風雲》等，亦簽約唱片公司成為歌手，曾演唱電視劇主題曲。

另一方面亦有觀眾批評法拉的演技欠佳，她亦虛心受教，於是在2013年到美國進修演藝1個月。

不過短期演藝進修未能滿足法拉求進步之心，在TVB已是當家花旦的她，在主演《法外風雲》後毅然離開舒適圈，在2015年考入美國知名學府紐約茱莉亞學院（Juilliard School），修讀為期4年戲劇碩士課程。

此後，法拉開始進軍荷里活，早前於HBO劇集《The Undoing》與奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）同場演出，及後再被選上於《尚氣與十環幫傳奇》飾演男主角的母親、梁朝偉的太太。

在《尚氣》中法拉更有武打場面，角色甚有發揮和影響，成功打入荷里活。

撰文 : TOPick柴犬出動

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