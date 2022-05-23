【連環倒閉】楊明食店疑全線停業　負面新聞不斷女友莊思明不離不棄

▲ TVB藝人楊明的食店疑全線已結業。

TVB藝人楊明於2018年開始進軍飲食界，跟友人一起經營名為「燉養生」的燉湯店，開設過9間分店，楊明與女友莊思明曾揚言希望於18區也設有其分店。

可惜，疫情持續肆虐令楊明的飲食生意大受打擊，多間分店連環結業，並傳出全線已停業的消息。

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傳全線停業

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，最近網上傳出楊明的食店已全線倒閉的消息，楊明暫時未有就此回應。

楊明的食店自2月後一直未有更新其社交平台，並寫道：

鑑於疫情持續嚴峻，由2月28日起，荔枝角，灣仔，將軍澳及屯門分店將暫停營業，直至另行通知。

帖文內附上太子及元朗兩間分店的營業時間，並提供訂餐熱線予食客。

本網記者曾致電食店查詢，發現所有分店的電話均已被停用，剩下訂餐熱線仍能接聽，惟致電數次後亦未有人接聽。

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與友人合夥

楊明與拍檔曾接受本網專訪，透露由構思開業到正式開店大約花了10個月時間，他表示：「舖頭裝修期間只要不用拍劇便會落舖幫手，若果在電視台開工，就會『用把嘴』來做。拍檔煲好湯後，會親自送到電視台給我試味，然後大家商量有甚麼需要改善的地方。」

楊明亦經常出現在舖頭，工作崗位更相當具彈性。「除了廚房煮嘢外，由收錢、執餐、招呼客人，甚至舖面清潔我都會做，做生意始終都是要親力親為。」

負面新聞多

楊明於1999年參加TVB藝員訓練班，同期同學為徐榮、陳少邦、張美妮等，多年來在演藝圈發展不算順利的他為了儲「老婆本」迎娶女友莊思明，而決心進軍飲食界，希望幫補藝人不穩定的收入。

形象負面的楊明曾多次醉酒駕駛，亦受到夜蒲、花心及違例事件影響，以致一度被TVB雪藏。幸好他自2016年與莊思明相戀後，一直獲女友無條件支持及維護，伴他渡過多個難關。