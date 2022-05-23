【強制檢測】屯門龍門居第13座17人違強檢公告　當局向有關人士發強檢令

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屯門民政事務處今日（23日）表示，派員到屯門龍門居第13座出入口查核受檢人士的檢測證明，其中17名人士違反強制檢測公告。

民政事務指，行動由今日上午約7時30分開始，屯門龍門居第13座的受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠病毒檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。共檢查了約300名受檢人士的檢測報告，其中17名人士違反強制檢測公告，已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁6個月。至上午約10時結束。



政府會繼續嚴格執法，所有受檢人士須遵從強制檢測公告。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：余思嵐