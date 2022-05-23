  • 24°C
香港時間 : 2022523日 (週一) 13:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星扮靚】林芊妤改造媽媽變靚過程大公開　Coffee傳授逆齡最重要元素

娛樂 12:01 2022/05/23

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

林芊妤幫媽媽做了甚麼？

身為瑜伽教練的林芊妤（Coffee）出名擁有好身段外，亦向來是圈中有名的孝順女。早前，Coffee在網上上載與媽媽的新舊照作對比，成功助媽媽逆齡，同時令不少網民留言問她為媽媽做了甚麼事。

Coffee亦答應大家會拍片公開如何為媽媽大變身，日前她終於「找數」將片段分享到其個人YouTube頻道。

Coffee透露媽媽年輕時很美，但後來忙於照顧他們，加上Coffee爸爸不喜歡其打扮，所以林媽媽一直沒有打扮自己，但Coffee認為女士打扮不是取悅他人，而是取悅自己，這樣心情都會變靚，所以Coffee決心要改造媽媽。

最新影片推介：余德丞專訪

【扮靚達人】林芊妤助媽媽成功逆齡　Coffee分享媽媽合照：由內到外散發自信

成功變身6大步驟

Coffee幫媽媽變身的過程總共有6個步驟，第一是紋眉，她指因為媽媽不用每天化妝，可更眉清目秀，令整個樣子都變得年輕。

第二是做美容，Coffee指帶媽媽做美容都已經有幾年時間，最希望幫她去皺紋和班，皆因她指媽媽最初的皮膚是零彈性，惟經過做美容後，皮膚逐漸變好以及回復彈性。

第三是做運動，當林媽媽的樣子和皮膚變得愈來愈好的時候，對於做運動的動力亦會大大提升，Coffee透露媽媽每天晚上慢跑一小時，又會跟着她的影片做一些簡單燒脂運動，難怪身形變得均稱。

隨後，Coffee就幫媽媽改變髮型，不但電了負離子，而且染深色頭髮，她更建議年紀比較穩重的女士不要染太淺色，因為淺色會顯得不太精神。

第五步Coffee則給保健品予媽媽，她指媽媽一向有失眠的問題，不但改善了這個問題，又令皮膚變好，對其效果非常好。

影片截圖

要保持正面心態

最後Coffee認為除外形上，心態亦是相當重要，她指媽媽一向很負面，亦有一句口頭禪是「哎呀！我都幾十歲人，我就嚟60歲！」經常將年紀掛在口邊。

所以Coffee表示若果覺得自己老，便會一直隨着老的方向一直走下去，但相反如果你覺得自己年輕，需要打扮，便會變得愈來愈漂亮，即使年紀是大，但只要保持年輕的心態，整個人都會散發着自信。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

兩母女各訴心中話

在片段尾聲，Coffee希望媽媽能改變其心態和處世態度，不要經常將事情想到很負面，而這件事只有她能改變自己，所以Coffee望媽媽懂得打扮後，可透過外在的美發掘一些內在的快樂，亦是Coffee的終極目標。

至於林媽媽最後都有發言感謝Coffee，表示一直來幫她打扮令其人生有新的體驗，身邊的朋友都覺得她有很大變化，變得年輕不少，更大讚Coffee是一個乖女。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星扮靚】62歲余安安被封「最靚外婆」　靠4大宗旨維持體重不超過120磅
15:31 2022/05/19
【明星扮靚】62歲余安安被封「最靚外婆」　靠4大宗旨維持體重不超過120磅
【明星扮靚】48歲陳煒美魔女秘密大公開　煒哥5招駐顏方法貼地又簡單
16:24 2022/05/17
【明星扮靚】48歲陳煒美魔女秘密大公開　煒哥5招駐顏方法貼地又簡單
【扮靚達人】林芊妤助媽媽成功逆齡　Coffee分享媽媽合照：由內到外散發自信
15:07 2022/05/15
【扮靚達人】林芊妤助媽媽成功逆齡　Coffee分享媽媽合照：由內到外散發自信

你可能感興趣

【明星扮靚】62歲余安安被封「最靚外婆」　靠4大宗旨維持體重不超過120磅
15:31 2022/05/19
【明星扮靚】62歲余安安被封「最靚外婆」　靠4大宗旨維持體重不超過120磅
【明星扮靚】48歲陳煒美魔女秘密大公開　煒哥5招駐顏方法貼地又簡單
16:24 2022/05/17
【明星扮靚】48歲陳煒美魔女秘密大公開　煒哥5招駐顏方法貼地又簡單
【扮靚達人】林芊妤助媽媽成功逆齡　Coffee分享媽媽合照：由內到外散發自信
15:07 2022/05/15
【扮靚達人】林芊妤助媽媽成功逆齡　Coffee分享媽媽合照：由內到外散發自信
林芊妤 娛樂人物職業 演員 凍齡 YouTuber 美容 娛樂行業 家庭關係 運動

最高瀏覽

【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
12:24 2022/05/22
【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
【非常港媽】懲罰阿仔扭計要「睇電視送飯」　港媽出街帶走全部遙控迫兒睇喪屍片
14:00 2022/05/22
【非常港媽】懲罰阿仔扭計要「睇電視送飯」　港媽出街帶走全部遙控迫兒睇喪屍片
【媽媽自強】33歲梁洛施隱世豪宅繪畫有氣質　單親媽身教3子具同理心腳踏實地
17:58 2022/05/22
【媽媽自強】33歲梁洛施隱世豪宅繪畫有氣質　單親媽身教3子具同理心腳踏實地