【明星扮靚】林芊妤改造媽媽變靚過程大公開　Coffee傳授逆齡最重要元素

▲ 林芊妤幫媽媽做了甚麼？

身為瑜伽教練的林芊妤（Coffee）出名擁有好身段外，亦向來是圈中有名的孝順女。早前，Coffee在網上上載與媽媽的新舊照作對比，成功助媽媽逆齡，同時令不少網民留言問她為媽媽做了甚麼事。

Coffee亦答應大家會拍片公開如何為媽媽大變身，日前她終於「找數」將片段分享到其個人YouTube頻道。

Coffee透露媽媽年輕時很美，但後來忙於照顧他們，加上Coffee爸爸不喜歡其打扮，所以林媽媽一直沒有打扮自己，但Coffee認為女士打扮不是取悅他人，而是取悅自己，這樣心情都會變靚，所以Coffee決心要改造媽媽。

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【扮靚達人】林芊妤助媽媽成功逆齡 Coffee分享媽媽合照：由內到外散發自信

成功變身6大步驟

Coffee幫媽媽變身的過程總共有6個步驟，第一是紋眉，她指因為媽媽不用每天化妝，可更眉清目秀，令整個樣子都變得年輕。

第二是做美容，Coffee指帶媽媽做美容都已經有幾年時間，最希望幫她去皺紋和班，皆因她指媽媽最初的皮膚是零彈性，惟經過做美容後，皮膚逐漸變好以及回復彈性。

第三是做運動，當林媽媽的樣子和皮膚變得愈來愈好的時候，對於做運動的動力亦會大大提升，Coffee透露媽媽每天晚上慢跑一小時，又會跟着她的影片做一些簡單燒脂運動，難怪身形變得均稱。

隨後，Coffee就幫媽媽改變髮型，不但電了負離子，而且染深色頭髮，她更建議年紀比較穩重的女士不要染太淺色，因為淺色會顯得不太精神。

第五步Coffee則給保健品予媽媽，她指媽媽一向有失眠的問題，不但改善了這個問題，又令皮膚變好，對其效果非常好。

▲ 影片截圖

要保持正面心態

最後Coffee認為除外形上，心態亦是相當重要，她指媽媽一向很負面，亦有一句口頭禪是「哎呀！我都幾十歲人，我就嚟60歲！」經常將年紀掛在口邊。

所以Coffee表示若果覺得自己老，便會一直隨着老的方向一直走下去，但相反如果你覺得自己年輕，需要打扮，便會變得愈來愈漂亮，即使年紀是大，但只要保持年輕的心態，整個人都會散發着自信。

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兩母女各訴心中話

在片段尾聲，Coffee希望媽媽能改變其心態和處世態度，不要經常將事情想到很負面，而這件事只有她能改變自己，所以Coffee望媽媽懂得打扮後，可透過外在的美發掘一些內在的快樂，亦是Coffee的終極目標。

至於林媽媽最後都有發言感謝Coffee，表示一直來幫她打扮令其人生有新的體驗，身邊的朋友都覺得她有很大變化，變得年輕不少，更大讚Coffee是一個乖女。