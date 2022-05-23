  • 24°C
香港時間 : 2022523日 (週一) 11:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【畢業出路】教育局於下周五及六舉辦多元出路網上資訊展覽　30間院校及機構參與

社會 11:12 2022/05/23

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

教育局將於下周五及六舉辦多元出路網上資訊展覽，30間院校及機構參與。（政府新聞處）

教育局將於5月27日和28日舉辦「多元出路網上資訊SHOW 2022」，約30間院校和機構將於展覽會展示網上攤位，介紹經本地評審的專上課程（包括獲納入政府各項資助計劃的課程、職業專才課程以及應用學位學士課程）、毅進文憑課程，以及相關資訊平台包括經評審專上課程資料網、專上課程電子預先報名平台、自資專上教育資訊平台及資歷架構等。

學友社及香港青年協會將會提供升學及就業輔導。展覽會亦會舉辦多場網上直播講座配合互動問答，介紹多元出路、升學準備及策略，以及專上學生分享經驗。業界及院校代表將會提供不同專上課程及職場發展的第一手資訊。

參加者可瀏覽「多元出路網上資訊SHOW 2022」網站，無須預先登記。網上展覽平台會開放至8月12日，有興趣人士可在網上重溫展覽及講座內容。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【疫苗接種】劉宇隆：只有兩群組須打第4針　不應所有18至59歲人士接種
今日 10:22
【疫苗接種】劉宇隆：只有兩群組須打第4針　不應所有18至59歲人士接種
【疫苗通行證】下月13日起覆蓋專科門診等處所　社區組織批推行太急促延長寬限期
今日 10:27
【疫苗通行證】下月13日起覆蓋專科門診等處所　社區組織批推行太急促延長寬限期
【電車加價】有市民料加幅影響有限　議員倡旅客免費乘搭助發展電車深度遊
今日 10:52
【電車加價】有市民料加幅影響有限　議員倡旅客免費乘搭助發展電車深度遊

你可能感興趣

【疫苗接種】劉宇隆：只有兩群組須打第4針　不應所有18至59歲人士接種
今日 10:22
【疫苗接種】劉宇隆：只有兩群組須打第4針　不應所有18至59歲人士接種
【疫苗通行證】下月13日起覆蓋專科門診等處所　社區組織批推行太急促延長寬限期
今日 10:27
【疫苗通行證】下月13日起覆蓋專科門診等處所　社區組織批推行太急促延長寬限期
【電車加價】有市民料加幅影響有限　議員倡旅客免費乘搭助發展電車深度遊
今日 10:52
【電車加價】有市民料加幅影響有限　議員倡旅客免費乘搭助發展電車深度遊
專上教育 畢業 輔導 展覽 香港 興趣 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
12:24 2022/05/22
【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
【非常港媽】懲罰阿仔扭計要「睇電視送飯」　港媽出街帶走全部遙控迫兒睇喪屍片
14:00 2022/05/22
【非常港媽】懲罰阿仔扭計要「睇電視送飯」　港媽出街帶走全部遙控迫兒睇喪屍片
【媽媽自強】33歲梁洛施隱世豪宅繪畫有氣質　單親媽身教3子具同理心腳踏實地
17:58 2022/05/22
【媽媽自強】33歲梁洛施隱世豪宅繪畫有氣質　單親媽身教3子具同理心腳踏實地