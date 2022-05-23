【畢業出路】教育局於下周五及六舉辦多元出路網上資訊展覽　30間院校及機構參與

▲ 教育局將於下周五及六舉辦多元出路網上資訊展覽，30間院校及機構參與。（政府新聞處）

教育局將於5月27日和28日舉辦「多元出路網上資訊SHOW 2022」，約30間院校和機構將於展覽會展示網上攤位，介紹經本地評審的專上課程（包括獲納入政府各項資助計劃的課程、職業專才課程以及應用學位學士課程）、毅進文憑課程，以及相關資訊平台包括經評審專上課程資料網、專上課程電子預先報名平台、自資專上教育資訊平台及資歷架構等。

學友社及香港青年協會將會提供升學及就業輔導。展覽會亦會舉辦多場網上直播講座配合互動問答，介紹多元出路、升學準備及策略，以及專上學生分享經驗。業界及院校代表將會提供不同專上課程及職場發展的第一手資訊。

參加者可瀏覽「多元出路網上資訊SHOW 2022」網站，無須預先登記。網上展覽平台會開放至8月12日，有興趣人士可在網上重溫展覽及講座內容。

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責任編輯：李榮忠