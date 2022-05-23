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【韓國解封】韓國6月1日開關　重新開放旅遊簽證申請【內附詳情】

休閒消費 11:30 2022/05/23

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韓國觀光公社宣布，將於2022年6月1日起重新開放申請。

韓國在疫情下自2020年4月起封關，中斷申請的外國短期訪問簽證及電子簽證，但韓國觀光公社宣布，將於2022年6月1日起重新開放申請。當中包括觀光、商業活動及探親等目的，香港亦符合要求，港人有望可到訪韓國旅遊。

入境韓國可申請90天以內的短期訪問簽證，疫情等級屬於一般國家(Level 1)的外國旅客皆可申請短期訪問簽證，而香港屬於疫情等級屬於一般國家名單內。官方未公布正式程序，現時入境需準備有效的韓國簽證或K-ETA（電子旅行許可制），6月1日起入境3天內需進行PCR檢測，並在第6或7天建議進行RAT快速抗原檢測。使用「檢疫資訊事先輸入系統(Q-code)」，登記已進行兩劑以上的疫苗接種證明書，入境後方能免隔離。

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以優秀人才、疾病就醫、團體觀光等對象的電子簽證，也將於6月1日起重新開放。電子簽證申請無須前往當地韓國駐外館處親自辦理，可於大韓民國簽證網站（www.visa.go.kr）線上輕鬆申請。於2020年4月13日後暫停效力的短期多次往返簽證也得恢復使用，有關旅客入境詳情可參考韓國觀光公社網站 https://big5chinese.visitkorea.or.kr/

記者：張頌婷

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