【名人母校】曾智華聖若瑟書院畢業50年　「聖Jo仔」讚母校重創意︰百厭星特多

人生有幾多個五十年？絕大部分人只得一個！點解突然講此話題？乃因收到聖若瑟書院舊生會「蛇頭」WhatsApp：「肥碌，我哋中學畢業五十年喇，一九七二至二○二二，真係……為表紀念，想搞啲嘢好等大家留住回憶！」

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呢位「蛇頭」名袁錦添，綽號「長臂袁」，因中學時乃籃球聖手，一雙手臂零舍長，所以，搶籃板波，勁犀利。

任何團體、聚聚散散本平常。但若能幾十年仍團結在一起者，必定有個任勞任怨，唔怕煩又有超級服務精神，再加點點魅力的大領袖。

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呢呢，「長臂袁」正是呢種先天性充滿義工精神的組織者。五十年來不停搞活動外，更年年重編二百幾位同學的聯絡細節，無得唔服。

大班一九七二年中學畢業的「聖Jo仔」，如今全部六十七至七十，散布全球。幸而，交通發達，科技更發達，想久不久聚聚或互通消息，易過借火。

▲ 五十周年紀念風褸的設計。（專欄作家提供）

聖若瑟書院的校色為「綠與白」（Green & White），所以，五十周年紀念品，就用呢兩種顏色設計風褸可也。左胸口，大大個校徽。到底，讀過SJC的，多以此校為榮。

因校風崇尚自由奔放，鼓勵創意互動。所以，百厭星特多，「串串貢」的也不少。好處是，想「串」得起，就要不停充實自己。故歷年的校際比賽及公開考試成績，非常出色。百多年歷史，為香港打造無數驕傲的精英——Sons of St. Joseph。

原文刊登於《香港經濟日報》，原題為「聖Jo畢業五十周年」

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