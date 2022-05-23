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【靚太廚房】15分鐘完成簡易蔥爆鮑魚　用南非鮑魚大隻兼啖啖肉

休閒消費 14:34 2022/05/23

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

15分鍾即可完成的蔥爆鮑魚。

除了陳皮蒸鮑魚，大家都可利用鮑魚煮出鑊氣小炒。身兼兩孩媽，常在Facebook專頁「Missta愛。下廚」分享食譜的missta，分享了只需15分鐘便可完成的蔥爆鮑魚，missta選用上簡單又好吃，大家不仿一起跟著做！

材料。（圖片獲Missta愛。下廚授權轉發。)

材料：

新鮮南非鮑魚 10隻
薑片 2片
乾蔥 6粒
蒜頭 6瓣
蔥段 3條（切段）
紹興酒 1湯匙
麻油 少許

醬料：

磨豉醬 2茶匙
1茶匙
蠔油 1茶匙
老抽 1茶匙
生粉 1茶匙
胡椒粉 少許

做法：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

1. 鮑魚用牙刷刷乾淨表面。

2. 煮滾一鍋水，加入鮑魚煮1分鐘，取出，沖水降溫。

3. 用鐡匙將鮑魚取出，摘去腸和鮑魚咀。再用牙刷輕輕刷乾淨鮑魚底部。

（煮過的鮑魚會變軟，所以要小心輕刷）

4. 在鍋中下少許油，加入薑片、乾蔥和蒜頭爆香，攪勻醬料加入鏟香。

5. 加入鮑魚炒勻，灒紹興酒，下麻油和蔥段炒勻即成。

小貼士：

missta指大家在買鮑魚的時候，可以請海鮮檔老闆幫手去腸去殼，「但鮑魚連殼煮會冇咁縮，所以建議自己在家劏鮑魚。」而且煮過的鮑魚會變軟，所以大家要小心輕刷。在炒鮑魚前，大家可以在鮑魚底用小刀界花。

以上內容及圖片獲Missta愛。下廚授權轉發。

了解更多Missta愛。下廚：YouTubeFacebookMissta愛。下廚Blog

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責任編緝：張懿慧

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