【靚太廚房】15分鐘完成簡易蔥爆鮑魚 用南非鮑魚大隻兼啖啖肉
除了陳皮蒸鮑魚，大家都可利用鮑魚煮出鑊氣小炒。身兼兩孩媽，常在Facebook專頁「Missta愛。下廚」分享食譜的missta，分享了只需15分鐘便可完成的蔥爆鮑魚，missta選用上簡單又好吃，大家不仿一起跟著做！
材料：
|新鮮南非鮑魚
|10隻
|薑片
|2片
|乾蔥
|6粒
|蒜頭
|6瓣
|蔥段
|3條（切段）
|紹興酒
|1湯匙
|麻油
|少許
醬料：
|磨豉醬
|2茶匙
|糖
|1茶匙
|蠔油
|1茶匙
|老抽
|1茶匙
|生粉
|1茶匙
|胡椒粉
|少許
做法：
1. 鮑魚用牙刷刷乾淨表面。
2. 煮滾一鍋水，加入鮑魚煮1分鐘，取出，沖水降溫。
3. 用鐡匙將鮑魚取出，摘去腸和鮑魚咀。再用牙刷輕輕刷乾淨鮑魚底部。
（煮過的鮑魚會變軟，所以要小心輕刷）
4. 在鍋中下少許油，加入薑片、乾蔥和蒜頭爆香，攪勻醬料加入鏟香。
5. 加入鮑魚炒勻，灒紹興酒，下麻油和蔥段炒勻即成。
小貼士：
missta指大家在買鮑魚的時候，可以請海鮮檔老闆幫手去腸去殼，「但鮑魚連殼煮會冇咁縮，所以建議自己在家劏鮑魚。」而且煮過的鮑魚會變軟，所以大家要小心輕刷。在炒鮑魚前，大家可以在鮑魚底用小刀界花。
以上內容及圖片獲Missta愛。下廚授權轉發。
了解更多Missta愛。下廚：YouTube／Facebook／Missta愛。下廚Blog
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
責任編緝：張懿慧