【本地遊】綠色力量帶領賞大潭四塘　免費網上導賞團認識香港集水區【內附詳情】

▲ 水務文物徑有多達 21 個景點，資料板提供更多水塘歷史建築背後的典故。（張頌婷攝）

疫情反覆，如未有足夠信心出外，留在家同樣也可享受出遊樂趣。綠色力量即將舉行多場集水區網上導賞團，介紹香港3大集水區，今次跟隨綠色力量一同出發，探索大潭水塘的自然風光之餘，了解多點區內的生態、人文及歷史。

上星期連日大雨，龐大的雨水量並沒有浪費，雨水經天然溪澗或引水道流入水塘，為港人作儲備之用。收集水的範圍稱為「集水區」，香港集水區面積約30,000公頃，佔全港約3成土地面積，是本地的珍貴資源。

▲ 綠色力量高級保育經理呂德恒（Henry），在即將舉行的網上導賞團中，介紹更多有關集水區的資訊。（張頌婷攝）

認識香港集水區

從小到大，我們都被灌輸要珍惜水資源。水除了是人類維生的重要元素，大自然的天然水源，亦造就了多元化的生境，孕育出豐富的生物多樣性，因此水與生態環境有密不可分的關係。

集水區最為人熟悉是水塘，香港的水塘多在郊野公園範圍，讓遊人可以沿水塘遠足郊遊。除了早前因乾涸龜裂引來話題的下城門水塘，還有世界首個由海灣改建而成的大型水塘「船灣淡水湖集水區」，以及最具歷史價值的「大潭水塘群集水區」，也是不少港人的熱門行山地點。

▲ 大潭水塘由4個水塘組成，可從水務、歷史及生態角度了解更多。（張頌婷攝）

入門級行山路綫

相信不少港人都行過大潭的郊遊路段，這一帶四通八達，連接多條港島郊遊徑。今次由陽明山莊出發起步，一直由上而下步行至大潭篤，全程是易走的石屎路，路程約兩至三小時，是最輕鬆行走四塘的方法。

記者跟隨綠色力量高級保育經理呂德恒（Henry），由他帶路並講解有關此集水區的生態及歷史文化。還未正式起步，在地上看到一條形狀如四腳蛇的「乾屍」，Henry已立即認出是香港瘰螈。「牠是香港唯一一種本土蠑螈，肚上有一點點的色斑，屬於近危品種，不是經常見到。棲息於清澈的森林山澗，可見大潭的水質不差。」

大潭家樂徑被樹林包圍的休憩處，也有不少物種可看。四處有豆娘飛舞，在水池中亦可看到魚群，當中包括北江光唇魚。Henry解說：「這種魚很易辨認，身上有左右對稱的5條橫紋，水務處為平衡水塘生態而放入魚苗，在大潭集水區的河溪很常見。」

罕有四塘一體結構

大潭供水系統於1883年動工，興建了地勢最高的大潭上水塘，儲水量達3億加侖，4個水塘、5座水壩、一條輸水隧道、石橋及抽水站，整個工程歷時逾30多年。大部分設施均保留原貌，並列為法定古迹。

Henry說起大潭水塘的設計：「水塘主要選址山谷，多以陡坡增加儲水量。大潭獨有的『四塘一體』設計，將水由上而下輸送至最下方的大潭篤水塘。為了擴大集水區，特別興建大潭西引水道，將山溪西面收集的雨水先引進上水塘，當存水量過多，就會經溢洪道排到大潭副水塘。走在這一條古老的石砌輸水道，能聽到腳下的流水聲音。」

▲ 著名石橋同時是引水道，將集水區的收集得來的水運送至水塘。（張頌婷攝）

必看神秘石碑

大潭副水塘內，可見多條巨型錦鯉在塘內暢泳。「水塘是在山谷之中人工建造，類似堰塞湖，並非自然水體。其實水塘生態單一，物種不會很多，這些都是人們放生，但也有好處，魚能處理污染物，避免藻類影響水質，維持生態環境。」

副水塘旁的群帶路里程碑不顯眼，卻有重大歷史價值。花崗岩石碑刻上「Victoria 6 miles」和「群帶路十八里」，有傳說是漁民陳群為英軍帶路，由赤柱經薄扶林去到中上環一帶。全港只有兩塊現存石碑，大潭這一塊更是原址保留，非常珍貴。附近還有紅磚屋、大潭副水塘工人宿舍等建築，都是容易錯過的景點。

▲ 花崗岩石碑呈尖頂約高1米，外形如維多利亞城界石，刻有「Victoria 6 miles」和「群帶路十八里」字樣。（張頌婷攝）

亞洲第一壩打卡

大潭中及大潭篤水塘一帶，最有代表性的必是4座英式古老石橋，以混凝土加上粗琢花崗石飾面，特別在其拱形結構，4座形態各有不同。中水壩雖不及大潭篤那一座宏偉，勝在遊人較少，而且更大機會出現排洪流水，打卡更加容易。

曾被譽為「亞洲第一壩」的大潭篤水塘水壩，是最廣為人知的景點，於1917年完工，長364米、高49米。中間共有12條拱形溢洪道，Henry叫我們留意左右兩側的溢洪道：「中間10個加建了構築物，變成虹吸式設計，只有側邊兩個從未改動。」

▲ 不少人曾到訪的大潭篤水塘水壩，極為雄偉壯觀，是大潭最有代表性的打卡位。（張頌婷攝）

港島少有紅樹林

水壩之下有港島唯一一片紅樹林，濕地有橙黃色的植物海漆，還有色澤似足西瓜波的弧邊招潮蟹。沿大潭港路走，還有容易被忽略的大潭篤原水抽水站。建築以紅磚砌成，外形看似破舊，直到今天仍在運作。旁邊已荒廢的員工宿舍，已納入第6期活化歷史建築夥伴計劃，有望重見天日。

Henry說：「水塘選址當年人口密度較低的港島南邊，能多次進行擴建，不過大潭篤水塘位於海平面，因此就要建造這座原水抽水站，泵水往北面。留意大潭港上有幾個用作勘察的抽水井，因原先設計水壩建於大潭港，礙於技術問題，最終退後至現址，要將水壩加高一倍，才能補償儲水量的損失。」

有興趣知道更多，可參與綠色力量「網上導賞團」，以短片形式帶領觀眾遊走不同集水區的山林和溪流之間，認識當中的歷史及故事，並解構水與生態的關係及生態系統服務。

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綠色力量「集水區網上導賞團」

日期：5月27日至29日；6月10日至12日

主題：城門水塘集水區、大潭水塘群集水區、船灣淡水湖集水區

時間：4pm至5:15pm

費用：免費

截止報名日期：5 月24日

活動詳情及報名：www.greenpower.org.hk/JC-FLOW/tour

查詢：3961 0200

記者：張頌婷