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【食用安全】光顧杏花邨食店驚見螺絲叉燒包　事主怒報食環：我都奇怪咁重

食用安全 12:06 2022/05/23

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有街坊在杏花邨一間食店買外賣，驚見叉燒包內有螺絲。

無論堂食或外賣，也要打醒十二分精神，否則吃到異物也懵然不知！近日有杏花邨街坊在區內一間連鎖食肆買外賣，買了叉燒包，豈料發現內有螺絲，令他既驚嚇又憤怒，已向食物環境衞生署反映事件。

最新影片推介：

該名街坊上周四（19日）在facebook群組「杏花邨的人和事」發文及圖片分享事件，大罵「痴線架！」當日他光顧了一間大型連鎖食肆，專賣粉麵粥品的。從外賣訂單記錄可見，其中一份為皮蛋瘦肉粥餐，套餐配有叉燒包和炒麵。從相片可見，叉燒包內有一大顆螺絲，情況相當嚇人。

    點擊圖片放大
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不少網民看了相片也十分訝異，這麼大這麼重的螺絲沒可能沒發現。有人若非蓄意就是嚴重疏忽，一定要向食環反映。事主回覆網民時指，當時拿上手時，已覺得不妥：

我都奇怪咁重，所以撩開睇下。

他又表示，已向食環反映事件，稱：

就係驚有啲2至3歲小朋友食咗就大鑊。

他透露，當局亦已取食物去化驗，惟事主未有交代最新情況。

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責任編輯：羅嘉欣

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