【猴痘病毒】專家料歐美猴痘群組爆發趨增　一文看清猴痘感染源及病徵等

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

歐美等國近日疑爆發名為「猴痘病毒」的疫情，世衞至今接獲12個國家或地區出現約120宗感染及疑似病例。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，猴痘病毒是一個傳染病，惟其非高傳染性的疾病，患者主要是男同性戀者，相信是透過緊密接觸傳染。而衞生署表示，本港過往並沒有發現人類感染猴痘病毒個案，會繼續密切留意外地猴痘感染個案，並呼籲市民保持良好的個人衞生習慣和環境清潔。

何栢良今早（23日）於電台節目中指，猴痘病毒是一個傳染病，過往在東非、西非屬風土病，偶然會因為人到當地有旅遊而傳到歐美地方。他說，過往的個案傳播速度不是太快，亦非很高傳染性的疾病，而近日於歐洲、英國及北美洲等出現大型群組，暫時發現患者主要是男同性戀者，相信是透過緊密接觸傳染；而由於猴痘病毒的潛伏期相對較長，加上檢測數目增加，料歐美等地的個案本周內會明顯飆升，兩周後才會見頂。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日（22日）於疫情記者會上，亦提到當局正密切注視相關情況，而上周世衞公布有關資料，當局初步評估對香港的風險低。

此外，本港衞生署日前亦於網站發表有關資訊，解釋猴痘的病徵、傳播途徑、治理方法等。署方指，猴痘的症狀與天花相似，但病情較輕微。感染猴痘後的數天，患者會出現發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大。於出現皮疹前，嚴重淋巴結腫大可以是猴痘的一個顯著特徵。自發燒後約1至3天，口腔內會出現潰瘍，身體其它部位亦會出現皮疹。皮疹通常會於10天至兩星期內從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後是結痂，而在身體所有部位的皮疹一般會同步發展。猴痘病徵持續14至21天，患者通常會自行痊癒。

在傳播途徑方面，當人與受感染的動物、受感染的人、或受污染的物件接觸，便可能受感染。人類如果被野生動物例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接的體液接觸，亦可能令病毒人傳人。

至於在治療方法方面，署方指本港目前沒有已註冊針對猴痘的疫苗或抗病毒治療方法。曾有證據顯示天花疫苗也可以有效預防猴痘，而一種名為Jynneos的新疫苗於2019年獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染，歐洲最近亦批准了一種新的抗病毒藥物用於治療猴痘。

衞生署又提醒市民，為減少受感染的風險，市民前往受猴痘病毒影響的地方應該避免與病人或動物接觸、在照顧病人或處理動物時，穿戴防護衣服和裝備，包括手套和外科口罩，並在進行這些程序後洗手、徹底煮熟所有動物產品方可進食，以及如有任何可疑病徵，應及時求醫。

署方強調，香港過往並沒有發現人類感染猴痘病毒個案，而當局會繼續密切留意外地猴痘感染個案，並呼籲市民保持良好的個人衞生習慣和環境清潔，如出現病徵應盡快求醫以及告訴醫生相關旅遊史。

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責任編輯：郭詩詩