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【小學試題】小六中文名校精選試題答案　閱讀理解學修辭手法

中小學 00:00 2022/05/30

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小六中文名校精選試題答案。

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一.

1. 不禁

2. 性能

3. C

4. C

5. 這種修辭手法叫做明喻句/比喻句。明喻句/比喻句能夠把不能夠清楚想像出來的事或物加以說明，使事或物能夠形象化，給人深刻的印象。

6. 作者於考試之前一晚通宵達旦地溫習，我認為他是勤力的表現，因為作者於第三段中曾經說過「眼見自己雖比別人勤奮」中得知。而且作者的記性不好，要把書本的內容重覆讀多次才能記下。所以他並非臨急抱佛腳。

7. 考試前的一夜 (答案合理即可)

二.

5

2

6

4

1

3

三.

格式包括：

稱謂（各位來賓、校監、校長、各位老師、各位同學……）(先客後主)

多謝各位蒞臨

引言（開場白，說明演講的目的和脈絡）

正文（感謝：各位對各位同學的支持、投入、教導。經歷：小學生涯的經歷。期望：各位同學日後的去向等等）

結語（總結全文、表示對觀眾的感謝和祝福）

評分：

格式齊全。

如記述之內容難忘或內容豐富則可獲加分。

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