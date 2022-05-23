【猴痘病毒】猴痘席捲英美等16國死亡率可達10%　一文睇潛伏期及感染徵狀

▲ 一文睇猴痘病毒潛伏期及感染徵狀。

全球多個國家近日接連發現「猴痘」（monkeypox）感染個案，繼世界衞生組織（World Health Organization，WHO）周六公布在12個國家發現92宗確診個案及28宗懷疑個案後，再有4個國家包括瑞士、以色列、奧地利及阿根廷發現確診或懷疑個案，令感染國家升至16國。

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據CNN報道，歐美等多國近日接連出現源頭不明的猴痘病例。根據世衞周六公布，12個出現猴痘確診個案的國家包括澳洲、比利時、加拿大、法國、德國、義大利、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、英國及美國。

而隨著以色列、瑞士公布在最近出國旅遊的人士中發現猴痘感染者，再加上奧地利發現首宗猴痘感染病例，阿根廷衞生部周日亦表示在布宜諾斯艾利斯發現了一宗疑似猴痘病例，使感染國家擴散至16國。

據本港衞生署資料，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病，首次於1958年從研究用的猴子身上被發現，而人類最早感染病例出現於1970年的剛果民主共和國。猴痘主要爆發於中非和西非。

在過去的猴痘爆發中，患者死亡率介乎1%至10%之間。人類感染猴痘後，病徵持續14至21天通常會自行痊癒。點擊下圖睇病徵及潛伏期：

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猴痘傳播途徑

當人與受感染的動物、人或受污染的物件接觸，便可能受感染。人類如被野生動物例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接體液接觸，亦可令病毒人傳人。

治理及預防方法

本港目前沒有已註冊針對猴痘的疫苗或抗病毒治療方法。曾有證據顯示天花疫苗也可以有效預防猴痘，而一種名為「Jynneos」的新疫苗於2019年獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染。歐洲最近亦批准了一種新的抗病毒藥物用於治療猴痘。

而為減少受感染的風險，市民前往受猴痘病毒影響的地方，應避免與病人或動物接觸；在照顧病人或處理動物時，穿戴防護衣服和裝備，包括手套和外科口罩，並在進行這些程序後洗手；徹底煮熟所有動物產品方可進食。而如果有任何可疑病徵，應及時求醫。

衞生署：初步評估對香港風險低

被問到猴痘會否影響本港，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日（22日）回應正密切注視有相關情況，上星期世界衛生組織公布有相資料，當局初步評估對香港的風險低。世衞指，是次爆發主要影響年輕男士，懷疑是經男男的性接觸傳播。

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責任編輯：羅嘉欣