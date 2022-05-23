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【超市大搜查】即食麵不一定邪惡致肥　營養師推介5款低脂辛辣即食麵

食用安全 15:45 2022/05/23

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

即食麵不一定邪惡致肥，營養師推介5款低脂辛辣即食麵。

港人工作忙碌，為求效率，少不免會揀「快、靚、正」的即食麵作爲一餐。但市面上大部份即食麵脂肪含量都比較高，Nutroduction營養師為繁忙上班族推介5款低脂辛辣款即食麵，能吃得方便之餘也不怕過肥。

最新影片：

1. Kiki 椒麻拌麵（全素）

  • 有麻辣的味道，又不會太高脂肪，適合喜歡台灣麵又想減肥的人。

2. 三養 火辣雞肉味拌麵（非油炸輕辣版）

  • 麵如其名，十分火辣。雖脂肪不高，但建議放半包醬就可以。

3. 農心 非油炸辛辣麵

  • 居家常備麵，想吃濃味時的首選。

4. 媽媽牌 清湯米粉

  • 具泰式風味；更是本年度經消委會調查的30款預先包裝米製麵食樣本中，營養素含量獲得滿分5星的樣本之一。

5. 三養 雞肉洋蔥味風味拉麵

  • 非油炸拉麵，不只有辣味，湯底也咸香吸引。

點擊大圖查看5款麵營養資訊：

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即食麵進食貼士

市面上大多數即食麵都經油炸，一個油炸麵餅的脂肪含量可高達20克，相等於4茶匙油。根據食安中心指引，每100克固體食物含不多於3克脂肪才可稱為低脂。而選擇非油炸麵餅，就能盡可能減低脂肪攝取量。

不過，非油炸麵餅雖然低脂，但與一般即食麵一樣高鈉。成年人每日的鈉攝取上限為2000毫克，相等於1茶匙鹽。因此，即使是低脂即食麵，也不應太常食用。煮的時候最好少放調味粉、醬料等，也要少喝湯底。食完即食麵也要補充水份，幫助去除體內多餘鈉質。女士若進食後擔心水腫，可以補充高鉀質食物幫助去水腫，例如香蕉、奇異果、西蘭花等。

最後，吃即食麵時最好與人分享。畢竟以整個麵餅計算，碳水化合物含量仍高於一碗白飯。或再配上灼菜、瘦肉片、雞蛋，額外提供了纖維及蛋白質，有飽足感同時也維持一定的均衡飲食。

——————

內容獲「Nutroduction營養師」授權轉載。

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立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛

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